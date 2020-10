CoD: Black Ops Cold War: Treyarch gibt Systemanforderungen für Open Beta bekannt

Die Spieleschmiede Treyarch hat jetzt die Systemanforderungen zur Open Beta des am 13. November 2020 erhältlichen Ego-Shooters Call of Duty: Black Ops Cold War veröffentlicht. Der Startschuss zur Beta fällt am kommenden Donnerstag, den 15. Oktober 2020. Wer dabei sein möchte, sollte mindestens über ein 64 bit Windows 7 mit installiertem Servicepack 1 oder Windows 10 (64 bit) in der Version 1803 verfügen. Als Prozessor wird mindestens ein Intel Core i5 2500K vorausgesetzt. Beim Thema Grafikkarten nennt das Entwicklerstudio als Minimum eine NVIDIA GeForce GTX 670 mit 2 GB beziehungsweise eine GTX 1650 mit 4 GB VRAM. Alternativ reicht eine AMD Radeon HD 7950 aus, um die minimalen Anforderungen zu erfüllen. An Arbeitsspeicher müssen 8 GB RAM installiert sein. Gerade das Thema Festplattenspeicher sorgte in der Vergangenheit bei Call of Duty: Modern Warfare für reichlich Gesprächsstoff. Die Beta hält sich hierbei jedoch noch weitestgehend zurück und so werden aktuell 45 GB freier Speicher benötigt, um an der Open Beta teilzunehmen.

Bei den empfohlenen Systemanforderungen nennt Treyarch beim Prozessor einen Intel Core i7 4770k. Die verbaute GPU sollte eine NVIDIA GeForce GTX 970 mit 4 GB beziehungsweise eine GTX 1660 Super mit 6 GB VRAM oder eine AMD Radeon R9 390 beziehungsweise AMD RX 580 sein. An Arbeitsspeicher müssen mindestens 16 GB im Rechner verbaut sein. Als Betriebssystem empfiehlt die Spieleschmiede Windows 10 mit dem aktuellsten Service Pack. Auch bei den empfohlenen Anforderungen werden 45 GB HDD-Speicher benötigt.

In der besagten Beta kann zudem lediglich der PvP-Multiplayer erkundet werden. Sowohl Zombies als auch die Solo-Kampagne sind kein Bestandteil der Open Beta. An Maps lassen sich Miami als auch Satellite, Moscow, Cartel, Black Sea und Tundra spielen. Des Weiteren ist der Fireteams-Modus für 40 Spieler sowie die VIP-Eskorte enthalten. Außerdem kann der 12vs12-Modus Combined Arms mit Vehikeln getestet werden.