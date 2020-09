Ubisoft gibt weitere Inhalte von Watch Dogs: Legion bekannt

Nachdem Ubisoft bereits den Remake von Prince of Persia: The Sands of Time sowie Far Cry VR angekündigt hatte, gab der Publisher nun auch weitere Informationen zum kommenden AAA-Titel Watch Dogs: Legion bekannt. Unter der Leitung von Ubisoft Toronto wird Watch Dogs: Legion am 29. Oktober 2020 sowohl für Microsofts Xbox One als auch für Sonys PlayStation 4 veröffentlicht werden. Zudem lässt sich der kommende Watch-Dogs-Teil auf Googles Stadia und Windows-PCs spielen. Neben dem Epic Games Store und dem Ubisoft Store kann Watch Dogs: Legion via UPLAY+ bezogen werden. Ab dem 10. November kommen alle Next-Gen-Konsolen-Besitzer ebenfalls in das Vergnügen in die Welt des neuen Watch Dogs einzutauchen.

Außerdem werden alle Gamer in der Lage sein eine Mission zu spielen, bei der sie dem britischen Musiker Stormzy unter die Arme greifen müssen. In der Mission Fall on My Enemies wird Stormzy die Spieler darum bitten, ihm dabei zu helfen, die Übertragung seines Songs “Rainfall" (feat. Tiana Major9) im Zentrum Londons zu realisieren.

"Wir sind begeistert, dass Stormzy ein Teil von Watch Dogs: Legion ist. Seine Musik und das, was er als Künstler darstellt, ist für unsere Londoner Umgebung und für die größeren Themen unseres Spiels von großer Bedeutung", kommentiert Clint Hocking, Creative Director bei Ubisoft Toronto. Er fügt hinzu: "Es ist fast ein Jahr her, dass wir Stormzy im Studio hatten, um seinen Auftritt zu filmen. Er brachte die Wände zum Beben und zog uns alle in seinen Bann. Er ist ein großartiger Partner und es war ein Karrierehöhepunkt für uns, mit ihm zu arbeiten.“

Als Teil der Post-Launch-Inhalte für Watch Dogs: Legion wird Aiden Pearce zusammen mit einem eigenen Handlungsstrang als voll spielbarer Charakter zurückkehren. Der Season Pass von Watch Dogs: Legion kann separat oder als Teil der Gold, Ultimate und Collector Edition erworben werden. Dieser Season Pass bietet eine neue Story-Erweiterung in zwei Erzählbögen, zusätzliche DedSec-Missionen, vier einzigartige Helden, darunter Aiden Pearce, die Complete Edition des ersten Watch Dogs aus dem Jahr 2014 und vieles mehr. Die vollständige Liste der Watch Dogs: Legion Post-Launch-Inhalte wird laut Angaben von Ubisoft in den kommenden Wochen im Detail vorgestellt. Neben diversem kostenlosen Content soll es unter anderem auch spielbare Charaktere, neue Modi, Missionen und Aktualisierungen geben.

In Watch Dogs: Legion erleben die Spieler den Untergang von London. Als Mitglied von DedSec werden Spieler gegen kriminelle Opportunisten wie Sadisten, Söldner und Cyberkriminelle antreten. Dabei gilt es neue Mitglieder für den DedSec-Widerstand zu rekrutieren, um London so zu befreien und das Geheimnis hinter Zero-Day zu lüften.