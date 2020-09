Crysis Remastered zeigt sich mit Raytracing-Effekten auf der Xbox One X

Die Kollegen von DigitalFoundry haben das Entwicklerstudio Crytek besucht und konnten sich dort die Konsolenfassung von Crysis Remastered auf der Xbox One X anschauen. Crysis Remastered wird am 18. September erscheinen und auf dem PC ein spezielles "Can it run Crysis?"-Preset enthalten, welches extreme Grafikeinstellungen ermöglicht.

Dass Crysis Remastered auch auf der Xbox One X mit Raytracing-Effekten läuft, stellt eine Besonderheit dar, denn die Konsole, bzw. der SoC verfügt anders als der Nachfolger Xbox Series X nicht über dedizierte Hardwarebeschleuniger. Crytek verwendete eine API-agnostische Umsetzung, die theoretisch auf jeder GPU funktioniert. In einer Neon Noire getauften Techdemo stellt man diese Technik erstmals vor.

Im Video ist eine Work-in-Progress-Version von Crysis Remastered zu sehen. Hier ist oben erwähnte Technik aktiv – ein echtes Raytracing für Reflexionen auf Konsolen. Die PlayStation 4 Pro wird das Spiel ebenfalls in dieser Form darstellen. Damit die Konsolen Crysis Remastered mit Raytracing-Effekten ausführen können, kommt unter anderem eine dynamische Auflösung zum Einsatz.

Damit das Raytracing auf der Konsole funktioniert, kommt eine limitierte BVH-Reichweite zum Einsatz. Diese beschriebt den Abstand von Objekten zu einer Reflexion (oder einem Objekt mit Reflexionen), die in dieser Reflexion dargestellt werden. Objekte außerhalb der BVH-Reichweite werden nicht mehr dargestellt.

Eine weitere Maßnahme, den Rechenaufwand in Grenzen zu halten, ist eine Reduzierung der Auflösung für das Raytracing. So werden die Objekte in den Reflexionen intern in 540p berechnet. Hier kommt noch ein Interlaced-Modus hinzu, der pro Frame jeweils nur die Hälfte der Linien mit einbezieht.

In einer ersten Zusammenfassung lässt sich in der Version für die Xbox One X sagen, dass die Raytracing-Effekte zwar für einen gewissen Realismus sorgen und die optische Stimmung verbessern, sie aber nicht so ein herausragendes Merkmal sind, wie in vielen bisherigen PC-Spielen mit RTX-Raytracing. Auf der anderen Seite ist es natürlich erstaunlich, dass solche Effekte überhaupt auf derart alter Hardware umgesetzt werden können.

Im Video von DigitalFoundry findet man zahlreiche Beispiele für die Anwendung der Raytracing-Effekte und auch eine erste Analyse der Umsetzung. Mit dem Erscheinen der PC-Fassung werden wir uns Crysis Remastered sicherlich anschauen.