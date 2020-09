"Can it Run Crysis?" wird zum Grafikmodus von Crysis Remastered

Am 18. September wird Crysis Remastered für den PC erscheinen. Nachdem der Start bereits für den 23. Juli vorgesehen war, hat ein geleakter Trailer, der technisch alles andere als überzeugend war, dazu geführt, dass die Macher die Version um einige Wochen verschoben haben.

Auf Twitter haben die Entwickler nun einen Screenshot veröffentlicht, der das Spiel mit extremen Grafikeinstellungen zeigen soll. Das dazugehörige Preset soll "Can it run Crysis?" getauft werden – ein Meme, welches im Zusammenhang mit neuer Hardware immer wieder Verwendung findet.

Das "Can it run Crysis?"-Preset soll auch für aktuelle Hardware extrem herausfordernd sein. Die Entwickler sprechen von "unlimited settings" und der Screenshot zeigt eine extreme Sichtweite mit hohen Details – selbst für Objekte die weit entfernt sind. PC Gamer hat einen Vergleichs-Screenshot erstellt, der die gleiche Szene einmal aus der Remastered und einmal aus der originalen Version gegenüberstellt.

Mit der Veröffentlichung am 18. September fällt Crysis Remastered sicherlich nicht ganz ungewollt in einen Zeitraum, in dem auch die GeForce RTX 3080 und etwas später die GeForce RTX 3090 verfügbar sein werden. Es bietet sich also eine gute Gelegenheit das "Can it run Crysis?"-Preset gleich einmal auszuprobieren.

Aus technischer Sicht soll Crysis Remastered einiges zu bieten haben: Hochauflösende Texturen mit einer Auflösung von bis zu 8K, HDR, TAA, Screen Space Directional Occlusion (SSDO), Global Illumination (SVOGI), neue Beleuchtungseffekte, Bewegungsunschärfe, Parallax Occlusion Mapping, Screen Space Reflections (SSR) und Screen Space Shadows (SSS) sowie aktualisierte Partikeleffekte. Auch von Raytracing-Effekten ist die Rede. Auch DLSS soll von Crysis Remastered unterstützt werden.

Ob Crysis Remastered letztendlich wird überzeugen können, werden wir in wenigen Wochen sehen. Sicherlich werdet ihr hier bei uns auch einen Vergleich mit aktueller Hardware finden.