Anno 1800: Game-Update 9 sorgt für diverse Quality-of-Life-Verbesserungen

Die deutsche Spieleschmiede Blue Byte hat jetzt diverse Quality-of-Life-Verbesserungen für das kommende Game-Update 9 des Aufbaustrategiespiels Anno 1800 angekündigt. Dieses soll zusammen mit dem kommenden DLC "Land der Löwen" im Oktober 2020 veröffentlicht werden. Laut dem Entwicklerstudio habe man sich bei der neuesten Aktualisierung gegen ein neues großes Feature entschieden und sich stattdessen darauf konzentriert, das Spielerlebnis für Gamer einfacher und komfortabler zu machen. Ausschlaggebend dafür waren die zahlreichen Rückmeldungen der Community in Foren-Threads und Onlinekommentaren.

Mit dem Game-Update 9 wird es möglich sein, eine bestimmte Insel als Ziel der eigenen Schiffe nach dem Sessionwechsel festzulegen. Wenn einem Schiff die Anweisung gegeben wird, die Session zu wechseln, öffnet sich in Zukunft ein kleines Menü, mit einer Liste aller Sessions sowie der vom Spieler kontrollierten Inseln. Außerdem sorgt die neue Aktualisierung dafür, dass es möglich ist, mit "STRG + Mausklick" direkt vom Handelsroutenmenü aus zu jedem Schiff in der Spielwelt zu springen. Dies ist sowohl von der Liste, als auch von der Karte aus möglich. Ein auf See verschollenes Schiff hinterlässt zudem einen Marker im Handelsroutenmenü, der angeklickt werden kann. So kann sich ein neues Schiff der Route zuteilen lassen.

Die Benachrichtigungen für Schiffe und Flotten beim Erreichen einer neuen Session wurden ebenfalls verbessert und zeigen jetzt den Namen und den Typ eines Schiffes, wie zum Beispiel "Schlachtkreuzer Raven hat die Region erreicht", an. Dies gilt zudem wenn ein Schiff zerstört werden sollte, wobei hier die Handelsroute, auf der das Schiff unterwegs war, genannt wird. Im Handelsroutenmenü kann man sich via Mouseover die aktuelle Ladung sowie ausgerüstete Items eines Schiffes anzeigen lassen. Per "STRG + Mausklick" kann die Ladung in den Kontor übertragen werden, ohne dass man das Menü für den aktiven Handel benutzen muss.

Auch bei der Weltausstellung wird es in Zukunft mehr Kontrolle darüber geben, welche Belohnungen die Spieler erhalten, da jetzt unter allen freigeschalteten Boxen die gewünschte ausgewählt werden kann. Alle Gebäude, in denen Items gesockelt werden können, erhalten dieselbe Suchfunktion wie das Kontor.

Eine weitere Verbesserung betrifft das Statistikmenü, in dem jetzt mehrere Inseln gleichzeitig ausgewählt werden können, um ihre kombinierten Statistiken zu begutachten. Ähnlich wie in Windows kann dies per "STRG + Mausklick" für einzelne Inseln oder mit "Shift + Mausklick" zur Auswahl einer ganzen Gruppe erfolgen. Des Weiteren lässt sich frei definieren, welche fünf Güter im Menü angezeigt werden (unabhängig von der Bevölkerungsstufe). Diese Auswahl kann zudem für jede Insel separat getroffen werden.

Via TAB-Taste sind Spieler mit dem kommenden Game-Update in der Lage, durch alle Gebäude desselben Typs zu wechseln. Die J-Taste lässt sich zum Springen zwischen allen Ruinen nutzen.

Mit der Aktualisierung lässt sich in Zukunft auch eine Checkbox nutzen, damit dieselben Artikel in der Zeitung immer wieder aufs Neue gedruckt werden. Zudem wurden die Zeitabstände zwischen den Zeitungen an die Spiellänge angepasst.

Des Weiteren ist es möglich, jeden Besucher sofort automatisch zu akzeptieren. Wenn ein Spielstand nach der Veröffentlichung des Game Updates 9 zum ersten Mal geladen wird, werden alle aktuell ausstehenden Besucher akzeptiert.