CD Projekt Red gibt FSK-Einstufung von Cyberpunk 2077 bekannt

Im November 2020 soll es endlich soweit sein und das Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 wird nach diversen Verschiebungen des Veröffentlichungstermins im Handel erhältlich sein. Allem Anschein nach ist das polnische Entwicklerstudio CD Projekt Red auf Kurs, kann besagten Termin halten und es kommt zu keiner weiteren Verzögerung.

Aus diesem Grund hat die Spieleschmiede jetzt mitgeteilt, dass Cyberpunk 2077 die Einstufung "Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG" erhalten hat. Somit müssen alle Gamer das 18. Lebensjahr erreicht haben, um in den Genuss des Action-Rollenspiels zu kommen. Des Weiteren gab CD Projekt Red bekannt, dass Cyberpunk 2077 aufgrund der genannten Altersfreigabe in Deutschland ungeschnitten veröffentlicht wird.

"Wir freuen uns sehr darüber, unseren deutschen Fans eine ungeschnittene Fassung von Cyberpunk 2077 anbieten zu können. Damit stellen wir sicher, dass sie das Spiel genauso erleben und genießen können, wie unsere Designer und Autoren es immer geplant hatten.", erklärt Jakub Kutrzuba, Lead Release Manager bei CD Projekt Red.

Zudem nannte die polnische Spieleschmiede erste Details zu den Retail-Fassungen des Spiels. Alle Varianten wurden mit einem Wendecover versehen. Dadurch ist es möglich, sich Cyberpunk 2077 je nach eigener Vorliebe mit der weiblichen oder der männlichen Cover-Variante ins Regal zu stellen. Offen bleibt jedoch, ob sich das FSK-Logo nach dem Kauf von der Hülle entfernen lässt. In der Regel wird bei einem Wendecover eine Seite mit dem FSK-Logo versehen, wohingegen die andere ohne den genannten Hinweis auskommt. Da es sich beim Cyberpunk-2077-Wendecover jedoch um zwei unterschiedliche Motive handelt, ist davon auszugehen, dass das FSK-Logo in Form eines Aufklebers auf der Hülle angebracht wird und sich nach dem Kauf einfach abziehen lässt, um die Ästhetik des Artworks nicht zu zerstören.

Cyberpunk 2077 wird am 19. November 2020 sowohl für PCs, Microsofts Xbox One und Sonys PlayStation 4 veröffentlicht. Eine Fassung für Google Stadia ist ebenfalls für dieses Jahr geplant. Das Spiel lässt sich in Zukunft außerdem auf der Xbox Series X und der PlayStation 5 daddeln. Zu einem späteren Zeitpunkt wird ein kostenloses Upgrade erscheinen, das die Hardware der Next Gen-Konsolen vollständig ausreizen soll und Besitzern der Xbox One- respektive PlayStation 4-Fassung kostenlos zur Verfügung gestellt wird.