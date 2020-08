Cyberpunk 2077: CD Projekt Red gibt weitere Details zu den Gratis-DLCs bekannt

Am 19. November 2020 ist es endlich so weit und das Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 soll nach diversen Verschiebungen in die Läden kommen. Auch wenn der Multiplayer noch länger auf sich warten lässt, kündigte CD Projekt Red bereits in der Vergangenheit an, dass sich alle PlayStation-5-Besitzer über ein kostenloses Next-Gen-Update freuen dürfen. Ebenfalls verkündete die Spieleschmiede, dass man allen Besitzern der Vollversion zusätzliche Erweiterungen entgeltfrei zur Verfügung stellen möchte.

Jetzt gab das polnische Unternehmen weitere Details zu den kostenlosen DLCs via Twitter bekannt: So soll Cyberpunk 2077 mindestens genauso viele DLCs, bzw. Updates erhalten wie das Action-Rollenspiel The Witcher 3. Somit ist derzeit davon auszugehen, dass CD Projekt Red in erster Linie kleinere Updates veröffentlichen wird. Hierbei kann es sich um zusätzliche Waffen oder Outfits handeln. Möglich wäre außerdem, dass in Zukunft neue Mini-Quests durch einen DLC kostenlos in der Welt von Cyberpunk 2077 zur Verfügung stehen werden.

Aktuell bleibt abzuwarten, wie umfangreich die kostenlosen Inhalte tatsächlich sein werden. Möglich wäre, dass die polnische Spieleschmiede diverse Inhalte nachliefern wird, um den geplanten Veröffentlichungstermin im November 2020 zu halten.

Des Weiteren werden Spieler im kommenden AAA-Titel in der Lage sein, sowohl die Größe als auch die Farbe der Untertitel anzupassen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob dies überhaupt nötig ist oder man die Untertitel einfach komplett deaktiviert.

Auch wenn derzeit alle Anzeichen darauf hindeuten, dass CD Projekt Red den angepeilten Releasetermin halten wird, bleibt abzuwarten, ob es der Spieleschmiede tatsächlich gelingen wird, Cyberpunk 2077 ab dem 19. November 2020 in die Läden zu bringen. Bereits auf der gamescom 2019 zeigte sich das Unternehmen zuversichtlich, den 16. April 2020 als Veröffentlichungstermin halten zu können. Daraus ist bekanntlicherweise jedoch leider nichts geworden.