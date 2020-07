Ab Donnerstag gibt es wieder drei Spiele kostenlos im Epic Games Store

Nachdem der Epic Games Store schon diverse Spiele wie die Kochsimulation Overcooked, das Puzzle-Spiel Fez oder World of Goo unentgeltlich im Angebot hatte, reihen sich aktuell der Dungeon-Crawler Next Up Hero und das Adventure Tacoma in die Liste der kostenlosen Releases ein. Zuvor gab es im Epic-Store das Action-Rollenspiel Torchlight II.

Anlässlich des großen Summer Sales 2020 zieht Epic allerdings jetzt nochmal an und verschenkt mit 20XX, Barony und Superbrothers: Sword & Sworcery EP ab dem 30. Juli 2020 gleich drei Spiele auf einmal. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Bei 20XX handelt es sich um ein Roguelike-Action-Game, das vom US-amerikanischen Indie-Studio Batterystaple Games entwickelt wurde. Die Early-Access-Version wurde am 12. Oktober 2016 veröffentlicht. Zudem verfügt 20XX über einen Coop-Modus und lässt sich so ebenfalls zu zweit daddeln. Der Spieler übernimmt entweder die Rolle des "Mega Man" Nina oder greift auf den Schwertkämpfer Ace zurück. Anschließend stürzen sich die Gamer in ein Abenteuer, das sich nach jedem Durchlauf verändert. Insgesamt erinnert der Action-Platformer stark an Mega Man X.

Das Ego-Roguelike-RPG Barony bringt diverse kryptische Gegenstände sowie jede Menge Fallen und Gegner mit sich. In der Ego-Perspektive geht es auf Entdeckungstour von geheimen Dungeons, die es zu erobern gilt. Barony lässt sich sowohl im Singleplayer als auch im Multiplayer daddeln. Zudem existieren mit "Myths & Outcasts" und "Legends & Pariahs’" insgesamt zwei zusätzliche DLCs, die für Zusatzinhalte sorgen.

Superbrothers: Sword & Sworcery EP ist ein Indie-Adventure, das von Superbrothers entwickelt wurde. Ursprünglich wurde das Adventure im Jahr 2011 für Apples iOS-Geräte veröffentlicht und ist später auch via Steam für Windows-PCs erschienen. Die Spieler erwarten ein mystisches Reich und zahlreiche Schwertkämpfe. Ebenfalls lässt sich die Sworcery-Kraft nutzen, um geheime Musikrätsel zu lösen.