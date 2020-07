Epic Games Store verschenkt diese Woche wieder zwei Spiele

Nachdem der Epic Games Store schon diverse Spiele wie die Kochsimulation Overcooked, das Puzzle-Spiel Fez oder World of Goo unentgeltlich im Angebot hatte, reiht sich aktuell das Action-Rollenspiel Torchlight II in die Liste der kostenlosen Releases ein. Allerdings hat der Epic Games Store bereits die nächsten Gratis-Titel im eigenen Store bekannt gegeben. Ab dem 23. Juli 2020 lässt sich neben dem Dungeon-Crawler Next Up Hero auch das Adventure Tacoma kostenlos aus dem Games-Store beziehen. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Tacoma wurde von Fullbright entwickelt und ist im August 2017 für Windows-PCs sowie für MacOS, Linux und Microsofts Xbox One veröffentlicht worden. Im Mai 2018 folgte der Release auf Sonys PlayStation 4. Bei Tacoma übernehmen die Gamer die Rolle der Protagonistin Amy Ferrier, die damit beauftragt wurde, an Bord der Forschungseinrichtung Tacoma herauszufinden, was mit dessen Besatzung passiert ist. Jedoch handelt es sich dabei nicht um ein Horror-Game, wie dies zum Beispiel bei Dead Space der Fall ist.

Next Up Hero ist ein Action-Dungeon-Crawler, der vom New Yorker Indie-Studio Digital Continue entwickelt und von Aspyr veröffentlicht wurde. Next Up Hero wurde am 18. Januar 2018 in einer Steam Early-Access-Version veröffentlicht. Seit dem 28. Juni 2018 lässt sich Nex Up Hero zudem auf Sonys PlayStation 4 und Microsofts Xbox One spielen. Im 2D-Action-Adventure erwartet die Spieler eine Vielzahl von Gegnern. Zudem ist das Sterben ein wichtiger Faktor im Spiel. So lassen sich die sogenannten Helden-Echos aktivieren. Insgesamt stehen neun Helden mit unterschiedlichen Waffen zur Auswahl. Als Waffen können unter anderem Schwerter sowie Raketenwerfer, Bongo-Trommeln oder Lasertürme eingesetzt werden. Neben einem Einzelspielermodus existiert zudem ein Multiplayer.