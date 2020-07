PlayStation-Store leakt erste Infos zu Far Cry 6 inkl. Cover

Eigentlich war davon auszugehen, dass der französische Publisher Ubisoft erst bei seinem Forward-Event am kommenden Sonntagabend weitere Details zu seinen neuen Spielen wie Watch Dogs Legion oder Assassin's Creed: Valhalla bekannt geben würde. Allerdings sorgte jetzt ein Leak in Sonys PlayStation-Store für den ersten Kracher.

Wie sich diesem entnehmen lässt, wird ab dem 18. Februar 2021 Far Cry 6 im Handel erhältlich sein. Außerdem wird Giancarlo Esposito, den die meisten wohl besser als Gus Fring aus Breaking Bad kennen, der Oberbösewicht im sechsten Teil sein.

Wie sich dem Cover von Far Cry 6 entnehmen lässt, scheint Esposito die Rolle eines Diktators namens Anton Castillo zu übernehmen. Der offiziellen Beschreibung im PlayStation-Store Hongkong lässt sich außerdem entnehmen, dass im tropischen Paradies Yara die Zeit eingefroren ist. Als Diktator von Yara will Anton Castillo seine Nation mit allen Mitteln zu ihrem früheren Ruhm zurückführen. Dabei soll sein Sohn Diego in die blutigen Fußstapfen des Vaters treten. Die rücksichtslose Unterdrückung von Castillo und seinem Sohn sorgt jedoch für eine Revolution.

Die Spieler werden in Far Cry 6 in die Rolle von Dani Rojas schlüpfen, der als einheimischer Yaran beschrieben wird und sich während des Spielverlaufes zu einem Guerillakämpfer entwickelt und dabei versucht, die eigene Nation von seinem Diktator zu befreien. Rojas soll gegen Castillos Militär auf der bisher größten Map kämpfen, die es bislang in der Far-Cry-Reihe gegeben hat. Die Karte erstreckt sich von einem Dschungel-Gebiet über Strände bis hin zur Hauptstadt von Yara.

Zwar beziehen sich sämtliche genannten Informationen auf die für die PlayStation 4 erscheinende Version des Shooters, allerdings ist davon auszugehen, dass sich die unterschiedlichen Plattformen gleichen werden. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass alle Käufer der PS4-Variante ein kostenloses Upgrade erhalten werden, mit dem sich Far Cry 6 auch auf den Next-Gen-Konsolen spielen lassen wird.