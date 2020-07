Alle Infos vom Ubisoft-Forward-Event zu Watch Dogs: Legion

Auch wenn es beim gestrigen Ubisoft-Forward-Event mit Watch Dogs 2 nicht so wirklich klappen wollte, hat der französische Publisher jetzt ein offizielles Releasedatum für Watch Dogs: Legion veröffentlicht. Das Spiel erscheint am 29. Oktober 2020 für Microsofts Xbox One, Sonys PlayStation 4, Googles Stadia sowie für Windows PC über den Epic Games Store und UPlay. Das Spiel wird ebenfalls auf UPLAY+, dem Abo-Service von Ubisoft, verfügbar sein. Watch Dogs: Legion erscheint zudem auf Xbox Series X und PlayStation 5, sobald die Konsolen im Handel erhältlich sind.

Außerdem gab die Spieleschmiede diverse Details zu den Inhalten des Open-World-Action-Adventures bekannt. So führt der dritte Teil von Watch Dogs das "Play as Anyone"-Feature ein. Mithilfe des besagten Features stehen den Spielern sämtliche Einwohner von London zur Verfügung, aus denen sie ihr Team an Widerstandskämpfern zusammenstellen können. Jede einzelne Person kann rekrutiert und gespielt werden. Zudem verfügen alle Bewohner laut Ubisoft über eine einzigartige Hintergrundgeschichte, Persönlichkeit und spezifische Fähigkeiten. Des Weiteren bietet Watch Dogs: Legion Direct-X-Ray-Tracing auf Microsofts Xbox Series X und vollen Ray-Tracing-Support auf PCs mit Nvidia RTX-Karten. Ebenfalls wird das Update für die Next-Gen-Konsolen (PlayStation 5 und Xbox Series X) kostenlos erhältlich sein.

Im Spiel selbst wächst die Unruhe in der britischen Stadt London weiter an. Zudem sorgt Zero-Day, der Anführer des geheimen Untergrundwiderstands DedSec, für koordinierte Bombenanschläge in der gesamten Stadt. Als Mitglied von DedSec werden Spieler gegen kriminelle Opportunisten antreten, wie zum Beispiel Sadisten, Söldner, Cyberkriminelle und viele mehr. Dabei müssen die Gamer neue Mitglieder für ihren DedSec-Widerstand finden. Insgesamt sollen sich in der offenen Spielwelt bis zu 40 Charaktere auf einmal rekrutieren lassen. Die unterschiedlichen Bewohner von London verfügen dabei über einzigartige Waffen sowie Fähigkeiten. Ubisoft nennt hier unter anderem MI6-Agenten, Hacker sowie Fluchtwagenfahrer und Hooligans. Aber auch unscheinbare alten Dame können sich der Widerstandsbewegung anschließen. Die Spieler sollen in der Lage sein, jede beliebige Figur aus ihrer Rekrutenliste zu verkörpern und Situationen je nach ihren Vorlieben anzugehen.

Zusätzlich kündigte Ubisoft die Gold-, Ultimate- und Collector’s Editionen für Watch Dogs: Legion an:

Die Gold-Edition enthält das Grundspiel und den Season Pass, einschließlich neuer Story-Expansionen, zusätzliche DedSec-Missionen, vier einzigartige Helden sowie die Complete Edition des originalen Watch Dogs von 2014 und mehr.

Bei der Ultimate-Edition sind alle Inhalte der Gold-Edition enthalten sowie zusätzlicher digitaler Content, inklusive drei neue spielbare Helden und ein vierwöchiger VIP-Status.

Die Collector’s Edition verfügt über den gesamten Inhalt der Ultimate Edition sowie über die LED „Ded Krone Maske”-Nachbildung, ein exklusives SteelBook, ein dreiteiliges Stickerset und ein beidseitig bedrucktes Propaganda-Poster, die alle vom Spieleuniversum inspiriert sind und einen sofortigen Zugang zur Maske im Spiel freischalten. Die Collector’s Edition ist exklusiv im Ubisoft Store erhältlich.