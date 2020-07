Epic Games Store: Auf eines folgen gleich drei kostenlose Spiele

Nachdem der Epic Games Store am vergangenen Donnerstag lediglich das Puzzle-Game Hue kostenlos im Angebot hatte, legt die Spieleschmiede in der kommenden Woche gleich mit drei Spielen nach. So wird es ab dem 9. Juli 2020 neben dem First-Person Shooter Killing Floor 2 auch die Premium Edition des Puzzle-Platformers Lifeless Planet sowie das bereits in der Vergangenheit versprochene The Escapists 2 kostenlos im Download geben. Alle drei Spiele werden sich bis zum 16. Juli 2020 über den Epic-Store beziehen lassen. Wie immer ist ein Account im Epic Games Store beziehungsweise eine Installation der Shopsoftware notwendig, um besagte Gratisgames zu erhalten.

Der Shooter Killing Floor 2 wurde von Tripwire Interactive entwickelt und erstmals im Jahr 2015 veröffentlicht. 2016 folgte dann ein Release für Sonys PlayStation 4 und im August 2017 für Microsofts Xbox One. Bei Killing Floor 2 bekämpfen die Gamer Wellen von “Zeds”. Je mehr Wellen die Spieler bezwungen haben, umso heftiger wird die nächste. Ebenfalls hängt die Stärke der Angriffe von der Anzahl der Mitspieler ab. Neben der reinen Anzahl der Gegner verändert sich auch die Vielfalt der Zeds.

Das aus dem Jahr 2014 stammende Lifeless Planet wurde von der US-amerikanischen Spieleschmiede Stage 2 Studios entwickelt und von Serenity Forge vertrieben. Die Gamer übernehmen im Spiel die Rolle eines Astronauten, der nach einer Bruchlandung mit seiner Raumkapsel auf einem fremden Wüstenplaneten aufwacht. Bereits nach kurzer Zeit lässt sich in der marsähnlichen Landschaft eine Stromleitung entdecken und so beginnt die Entdeckungsreise von Lifeless Planet.

The Escapists 2 ist ein Strategie-Rollenspiel, das von Moldy Toof Studios entwickelt und von Team17 veröffentlicht wurde. Es ist die Fortsetzung von The Escapists und wurde erstmals im August 2017 weltweit für Microsoft Windows, MacOS, Linux, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Bereits im Dezember 2019 ließ sich der erste Teil des Rollenspiels kostenlos im Epic Games Store beziehen.