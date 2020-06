Epic Games Store verschenkt jetzt sogar neue Spiele am Releasetag

Eigentlich verschenkte der Epic Games Store bislang lediglich Spiele, die bereits schon seit längerer Zeit auf dem Markt erhältlich sind. In letzter Zeit häuften sich zudem AAA-Titel wie GTA V, Civilization VI oder Borderlands: The Handsome Collection. Jetzt scheint man bei Epic noch eine Schippe draufzulegen. Wie nun bekannt wurde, plant das Unternehmen das am 13. August 2020 erscheinende Strategiespiel "A Total War Saga: Troy" am gesamten Releasetag kostenlos anzubieten.

Somit lässt sich das von Creative Assembly entwickelte und von Sega vertriebene Spiel in den ersten 24 Stunden kostenlos im Epic Games Store herunterladen. Anschließend soll es zum regulären Preis angeboten werden. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. eine Installation der Shopsoftware. Vorbestellen lässt sich das neue Strategiespiel allerdings nicht. Im Epic Store findet sich lediglich der Hinweis "Demnächst".

Das kommende "A Total War Saga: Troy" spielt im antiken Griechenland. Im Mittelpunkt wird der Trojanische Krieg stehen. Die Spieler können insgesamt zwischen acht Helden wählen und müssen im Anschluss das Königreich Troja erobern.

Mobile App in Planung

Dies sind allerdings nicht die einzigen Neuigkeiten, die der Epic Games Store zu bieten hat. Wie der Epic-CEO Tim Sweeney in einem Interview bekannt gab, soll es vom Epic-Store ebenfalls eine passende App für Android- und iOS-Geräte geben. Wann eine entsprechende Portierung der Shopsoftware auf dem Smartphone, bzw. Tablet zur Verfügung stehen soll, gab Sweeney nicht bekannt. Allerdings zählt die Entwicklung einer mobilen Version des Epic Games Stores laut Angaben des CEOs zu einem der wichtigsten Ziele des Unternehmens.

Des Weiteren gab Sweeney zu Protokoll, dass sich die Gratis-Games positiv auf die Verkaufszahlen in anderen Shops auswirken würden. Zudem sollen die Konsolenversionen der im Epic Games Store kostenlos veröffentlichten Spiele profitieren. Somit handelt es sich bei jedem Gratisrelease um eine Win-Win-Situation für Entwickler sowie Spieler.