Sony will am 4. Juni weitere Details zur PlayStation 5 verraten

Am 4. Juni wird Sony weitere Details zur PlayStation 5 verraten. Da man die technischen Daten bereits vor einigen Wochen vorgestellt hat und in dieser Hinsicht gleichauf mit Microsoft und der Xbox Series X liegt, dürfte man sich in wenigen Tagen vor allem auf die Präsentation erster Spiele konzentrieren.

"We’ve shared technical specifications and shown you the new DualSense wireless controller. But what is a launch without games?"

Microsoft ist mit der Vorstellung erster Spiele stark in die Kritik geraten, da es bis auf einige Trailer recht wenig zu sehen gab. Auch vermeintliche Ingame-Ausschnitte stellten sich als vorgerenderte Videos heraus.

Gemeinsam mit Epic Games gab man vor einigen Tagen einen Eindruck der Grafik, die im Zusammenspiel der Unreal Engine 5 mit der PlayStation 5 zu erreichen ist.

Der Event wird live auf YouTube übertragen und findet am 4. Juni um 10:00 Uhr deutscher Zeit statt.