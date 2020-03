Call of Duty: Reboot von Black Ops soll als nächstes kommen

Nachdem die Spieleschmiede Activision im vergangenen Jahr den großen Erfolg von Call of Duty: Modern Warfare feiern durfte, soll es auch in diesem Jahr wieder einen neuen Call-of-Duty-Teil geben. Ersten Informationen zufolge handelt es sich dabei um einen Reboot von Call of Duty: Black Ops. Aktuell gibt es zwar noch keine offizielle Bestätigung des Entwicklerstudios, jedoch soll der Reboot wesentlich realitätsnäher sein als das Original. Ob es ähnlich wie in CoD: MW Unmengen an skandalträchtigen Spielszenarien geben wird bleibt zunächst abzuwarten.

Bei einem Reboot dürfen natürlich auch die Charaktere aus dem Original nicht fehlen. Aus diesem Grund finden sich diese zwar im Reboot wieder, jedoch mit einer neuen Hintergrundgeschichte. Wie diese im Detail aussehen wird bleibt bislang allerdings noch unbekannt. Zudem scheint es im Bereich des Möglichen zu sein, dass der Zombie-Modus wieder zurückkehren wird. Die Spieleschmiede legt auch hier den Fokus auf Realismus.

Nachdem bereits bei CoD: MW der kostenlose Battle-Royal-Modus Einzug gehalten hat, darf dieser auch im neuen Call-of-Duty-Teil nicht fehlen. Jedoch soll es sich dabei nicht um den einzigen Modi handeln. Wie viele verschiedene es insgesamt geben wird, ist bis dato noch nicht bekannt. Zudem ist unklar, wann das für die Entwicklung verantwortliche Studio Treyarch erste offizielle Infos bekannt geben wird. Sollte die Gerüchteküche allerdings weiter brodeln, dürfte in den kommenden Wochen zumindest mit einer Ankündigung und der Bekanntgabe des offiziellen Titels gerechnet werden.