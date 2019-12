NVIDIA zeigt erneut Minecraft RTX und viele weitere RTX-Titel

Neben der Vorstellung der DRIVE-AGX-Orin-Plattform mit dem neuen Orin-SoC hat NVIDIA auf der GTC 19 in China auch neue Titel mit RTX-Unterstützung veröffentlicht. Einmal mehr gab es auch neue Eindrücke zu Minecraft mit RTX-Effekten. Dieses mal hat allerdings nicht NVIDIA selbst die entsprechenden Aufnahmen gemacht, sondern diese stammen von einigen Minecraft-Spielern, denen NVIDIA auf einem Event Zugang zur Minecraft-Version mit RTX-Effekten gegeben hat.

NVIDIA geht es natürlich darum zum einen zu zeigen, dass 2020 weitere Spiele mit RTX-Unterstützung erscheinen werden. Neben den nun folgenden Titeln sind dies noch Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Justice, JX3 Online, SYNCED: Off Planet, Sword And Fairy 7, Watch Dogs: Legion und Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Einige der nun folgenden Titel sind sehr auf den chinesischen Markt bezogen – auf einer Veranstaltung in China nicht weiter verwunderlich.

Minecraft mit den RTX-Effekten soll Anfang 2020 erscheinen. NVIDIA spricht von "soon" – es dürfte also nicht mehr allzu lange dauern.

Bright Memory: Infinite wird von den FYQD-Studio als Episoden-Modell in naher Zukunft fortgesetzt werden und wird in einer der zukünftigen Episoden auch RTX-Effekte in Form von Reflexionen unterstützen. Dazu passend gibt es auch einige Screenshots.

Convallaria: Convallaria wird ein schneller Battle-Shooter, in dem 100 und mehr Spieler in einer großen, offenen Welt mit Freiflächen und Höhlen, gegeneinander antreten. Auch dazu gibt es die ersten Screenshots mit Raytracing-Effekten.

Auch Ring of Elysium ist ein Battle-Royal-Shooter, der mit seiner sechsten Saison grafisch aufgewertet werden soll und Raytracing-Effekte erhält.

Boundary wird ein Space Shooter sein, der 2020 auf den Markt kommt. Auch hier treten Teams gegeneinander an und kämpfen in der Schwerelosigkeit – unterstützt durch optische Effekte mittels Raytracing-Berechnungen.

In F.I.S.T. übernimmt der Spieler die Rolle eines knuddeligen Hasen, der mit einer riesigen mechanischen Faust ausgestattet ist. Zum Spiel gibt es einen Gameplay-Trailer – natürlich unterstützt durch RTX-Effekte.