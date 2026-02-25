Werbung

YouTube wertet sein günstigstes Premium-Lite-Abo, welches man im letzten Jahr auch in Deutschland startete, deutlich auf. Wie das Google-Tochterunternehmen am Mittwoch in einem offiziellen Blogbeitrag verkündete, erhalten alle Lite-Abonnenten weltweit zwei zentrale Funktionen, die bislang ausschließlich dem teureren Vollabo vorbehalten waren: die Hintergrundwiedergabe sowie die Möglichkeit, Videos für die Offline-Nutzung herunterzuladen.

Damit können auch Nutzer des bislang günstigsten YouTube-Abos Videos künftig im Hintergrund auf dem Smartphone weiterlaufen lassen, während sie den Bildschirm sperren oder andere Apps verwenden. Zudem erlaubt die Download-Funktion es, Inhalte lokal auf dem Gerät zu speichern, was den Datenverbrauch unterwegs erheblich reduziert und eine stabile Wiedergabe auch ohne konstante Internetverbindung ermöglicht. YouTube betont, dass diese Erweiterungen direkt auf das Feedback der Nutzer aus dem erweiterten Pilotprogramm zurückgehen – die beiden Features zählten zu den am häufigsten geäußerten Wünschen der Lite-Abonnenten.

Hinsichtlich der Preisstruktur bleibt YouTube Premium Lite mit 5,99 Euro pro Monat deutlich günstiger als das reguläre Premium-Abo. Letzteres kostet hierzulande regulär 12,99 Euro monatlich oder ist als Familien-Abo für bis zu fünf Mitglieder im selben Haushalt für 23,99 Euro im Monat zu bekommen. Studenten profitieren von einem vergünstigten Premium-Abo für 7,49 Euro im Monat.

Der entscheidende Unterschied zwischen beiden Tarifen besteht damit nur noch in wenigen Punkten: Die Werbefreiheit und der Zugang zu YouTube Music Premium bleiben dem Vollabo vorbehalten, während bei Premium Lite bei den meisten Videos keine Werbeunterbrechungen erfolgt und Kategorien wie Musikinhalte, Shorts oder in der Suche auch weiterhin Anzeigen ausgespielt werden. Außerdem fehlen Features wie die höhere Bitrate und die Funktionen sollen nicht für alle Inhalte gelten. Der Rollout der neuen Funktionen erfolgt ab sofort und wird in den kommenden Wochen schrittweise auf alle unterstützten Märkte ausgeweitet.

Das Upgrade kommt zu einem strategisch wichtigen Zeitpunkt: YouTube war zuletzt härter gegen die Nutzer von Ad-Blockern und Browser-Tricks vorgegangen, mit denen Nutzer bislang kostenlose Hintergrundwiedergabe erzielten. Durch das Abschalten dieser Methoden auf Android und iOS steigt nun der Anreiz, ein bezahltes Abo abzuschließen – und Premium Lite positioniert sich dabei als attraktiver Mittelweg.