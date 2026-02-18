Werbung

Offenbar zündet Google die nächste Stufe im Kampf gegen Adblocker. Gleich mehrere Berichte bei Reddit und in den sozialen Medien scheinen dies zu bestätigen. Der direkte Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Adblockern und anderen Mitteln zur Ausblendung von Werbung und der Abschaltung einiger Funktionen in Videos lässt sich nicht zu 100 % herstellen, es scheint aber sehr wahrscheinlich zu sein.

Ein Nutzer spricht bei Reddit davon, dass ihm seit zwei Tagen keinerlei Kommentare mehr unter den Videos angezeigt werden. Teilweise ist sogar von der Abschaltung der Videobeschreibung die Rede – hier ebenfalls bei Reddit. Der gemeinsame Nenner in allen Fällen: Es wurden technische Maßnahmen zur Anzeige von Werbung verwendet.

Dass sich der Zusammenhang nicht zu 100 % hängt, liegt auch daran, dass teilweise ein Neuladen der Seite schon ausreicht, um Kommentare und Videobeschreibung wieder angezeigt zu bekommen. Groß ist zudem die Variation in der Verwendung von Browsern und den jeweiligen Adblockern. Vielfach hat das Abschalten des Adblockers schon geholfen und YouTube wurde in gewohnter Weise dargestellt – mit allen Funktionen.

Das Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Werbetreibenden, hier allen voran Google und den Nutzern, die immer wieder auf der Suche nach Möglichkeiten sind, besonders nervige Werbung zu blockieren, geht also weiter. Aber nicht nur um Werbung geht es. Im vergangenen Jahr hat Google die Möglichkeiten der günstigen Auslands-Premium-Abos per VPN versucht einzuschränken.

Bisher hat sich Google noch nicht dazu geäußert, ob das Blockieren der Kommentarfunktion und Videobeschreibung tatsächlich mit der Nutzung von Adblockern zusammenhängt. Viele sehen das Ausblenden der Videobeschreibungen und der Kommentarfunktion auch nicht unbedingt als Nachteil.