OpenAI, das Unternehmen hinter dem bekannten KI-Chatbot ChatGPT, arbeitet laut einem Medienbericht an einem sozialen Netzwerk, das potenziell in Konkurrenz zu Elon Musks Plattform X treten könnte. Derzeit befindet sich das Projekt noch in einer frühen Entwicklungsphase, allerdings existiert laut der Website The Verge bereits eine interne Testversion.

Die Plattform soll ersten Informationen zufolge an den Bildgenerator von ChatGPT andocken und einen sozialen Feed integrieren, wobei bislang unklar ist, ob es sich am Ende um eine eigenständige Anwendung handeln wird oder um eine Erweiterung innerhalb der bestehenden ChatGPT-Infrastruktur. OpenAI hat sich zu den aktuellen Spekulationen nicht offiziell geäußert. Das Vorhaben könnte den bestehenden Konflikt zwischen Elon Musk und OpenAI aber weiter verschärfen.

Musk, der einst zu den Mitgründern von OpenAI gehörte, kritisiert die Kommerzialisierung des ursprünglich als gemeinnützig gestarteten Projekts. Er versucht derzeit juristisch zu verhindern, dass OpenAI vollständig zu einem gewinnorientierten Unternehmen umgewandelt wird. In diesem Zusammenhang unterbreitete er zusammen mit weiteren Investoren ein Kaufangebot über 97,4 Milliarden US-Dollar, das jedoch abgelehnt wurde. Parallel dazu hat Musk sein eigenes KI-Unternehmen xAI gegründet, das eng mit seiner Plattform X verknüpft ist und mit dem ChatGPT-Konkurrenten Grok bereits ein eigenes Sprachmodell anbietet. Die Integration von Grok in X erlaubt es Musk zudem, öffentlich zugängliche Inhalte seiner Plattform direkt zum Training der KI zu nutzen.

Ein ähnliches Vorgehen verfolgt auch Meta, indem Beiträge von Facebook und Instagram zur Weiterentwicklung der hauseigenen KI Meta AI verwendet werden. Da große KI-Modelle enorme Mengen an Trainingsdaten benötigen, könnten solche Plattformen zu zentralen Datenquellen für die nächste Generation Künstlicher Intelligenz werden. Ein eigenes soziales Netzwerk von OpenAI würde die Konkurrenzsituation auf diesem Gebiet erheblich verschärfen.