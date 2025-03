Werbung

Google hat mit dem AI Mode eine neue Funktion für seine Suchmaschine vorgestellt, die auf klassische Linklisten verzichtet und stattdessen KI-generierte Antworten in Fließtextform liefert. Dieser Ansatz ähnelt dem Konzept von Perplexity, einer Suchmaschine, die KI-Modelle mit Websuche kombiniert und Nutzern direkt auf ihre Fragen zugeschnittene Antworten präsentiert.

Der AI Mode basiert auf einer angepassten Version von Gemini 2.0 und ist zunächst nur in den USA für Abonnenten des AI-Premium-Tarifs von Google One verfügbar. Nutzer erhalten bei Suchanfragen nicht mehr die gewohnte Liste mit Links, sondern einen direkt formulierten Antworttext, der je nach Kontext weiterführende Links enthalten kann. Eine besondere Funktion ist die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen und so die Recherche weiter zu vertiefen.

Der AI Mode wird nicht standardmäßig aktiviert, sondern muss über die Labs-Funktionen manuell eingeschaltet werden. Google plant, den Modus in den kommenden Monaten mit zusätzlichen Funktionen auszustatten. Parallel dazu werden auch die KI-Übersichten innerhalb der regulären Google-Suche erweitert. Künftig sollen dort nicht nur kompakte Antworten zu allgemeinen Fragen erscheinen, sondern auch mathematische Probleme, Code-Beispiele und multimodale Anfragen verarbeitet werden. Diese KI-gestützten Kurzantworten werden oberhalb der klassischen Suchergebnisse platziert, sind jedoch aktuell noch nicht in Europa verfügbar.

Mit dem AI Mode passt Google seine Suchmaschine an die zunehmende Konkurrenz durch KI-gestützte Suchmodelle an. Ob sich das neue Format langfristig durchsetzt oder Nutzer weiterhin klassische Linklisten bevorzugen, bleibt abzuwarten.