Eigener Flash-Browser: Finanzamt setzt auch weiterhin auf Adobes Flash

Auch wenn die Software ihr Lebensende erreicht hat und vom Hersteller nicht mehr unterstützt wird, hindert das Nutzer nicht daran, diese weiter zu verwenden. Aus diesem Grund hat eine Vielzahl von Usern auch heute noch das veraltete Betriebssystem Windows 7 im Einsatz. Auch wenn dies nur ein Beispiel von vielen ist, sollte mittlerweile bekannt sein, dass ein Einstellen eines Programms keinesfalls das Ende der Anwendung bedeuten muss. So auch im Fall von Adobes Flash. Obwohl die Software eingestellt und von sämtlichen Browser-Anbietern verbannt wurde, will man sich beim südafrikanischen Finanzamt partout nicht von Flash trennen.

Aus diesem Grund geht man jetzt sogar so weit und entwickelt einen eigenen Browser, der auch noch in Zukunft die Flash-Technologie nutzbar machen soll. Besagtes Amt verwendet die Software, um unter anderem den Dokumente-Upload für Steuererklärungen umzusetzen. Dass sich dies natürlich auch problemlos mit einer entsprechenden HTML-Anwendung lösen lassen würde, scheint bei den Verantwortlichen auf taube Ohren zu stoßen. Zumal sich dies auch wesentlich einfacher pflegen lassen würde, anstatt einen separaten Browser zu realisieren.

Der genannte Browser soll auf Googles Chromium basieren und sich ausschließlich mit der Webseite des Finanzamts nutzen lassen. Außerdem kann dieser nur mit einem Windows-Betriebssystem verwendet werden. Zudem ist es durch die Beschränkung auf lediglich eine Webseite für User nicht möglich, den Browser auch für das normale Surfen zu nutzen. Allerdings ist aktuell unklar, warum man beim südafrikanischen Finanzamt vehement an dem aktuellen Eingabeformular festhält. Zumal der finanzielle Aufwand für die Entwicklung eines eigenen Browsers wesentlich höher sein dürfte, als dies der Fall wäre, wenn die Schnittstellen entsprechend angepasst würden. Am fehlenden Know How kann es sicherlich auch nicht liegen, da sonst das Flash-Browser-Projekt scheitern dürfte.