AWS: Den Mac Mini (mit Intel-CPU) gibt es bald in der Cloud

Dass sich Apple-Systeme auch im professionellen Einsatz großer Beliebtheit erfreuen, dürfte kein Geheimnis sein. Ob Musik-Produzenten, Content-Creator oder Mediendesigner, eine Vielzahl der digital Schaffenden setzt auf Produkte aus dem Hause des kalifornischen Unternehmens. Wer jedoch das macOS-Betriebssystem in der Cloud nutzen möchte, hatte bislang eher schlechte Karten. Jetzt scheint es hierfür allerdings in baldiger Zukunft eine entsprechende Lösung von Amazon zu geben. Wie der AWS-Cloud-Betreiber bekannt gegeben hat, beabsichtigt man Mac Minis in die Cloud zu heben. Dies lässt sich einem entsprechenden Blog-Eintrag des Anbieters entnehmen.

Amazon greift dabei auf die vierte Generation der kleinen Apple-Rechner zurück. Hier kommt eine Intel Coffee-Lake-CPU der achten Generation mit insgesamt sechs Kernen und einem Turbo von bis zu 4,6 GHz zum Einsatz. Außerdem stehen 32 GB an Arbeitsspeicher zur Verfügung. Beim Betriebssystem können Anwender entweder auf MacOS Mojave (10.14) oder Catalina (10.15) zurückgreifen. Des Weiteren beabsichtigt Amazon sein Angebot weiter auszubauen und möchte in naher Zukunft auch Big Sur (11.0) unterstützen. Für eine entsprechend schnelle Anbindung soll laut Amazon das ENA-Network mit bis zu 10 GBits/s sorgen. Der effektive Durchsatz liegt dabei nach eigenen Angaben bei 8 GBits/s.

Die neue Mac-Mini-Cloud ermöglicht in Kombination mit dem AWS-Nitro-System das Erstellen, Testen, Verpacken und Signieren von Xcode-Anwendungen sowohl für Apples macOS als auch iOS, iPadOS, tvOS sowie watchOS und Safari. Außerdem erhalten alle Nutzer Zugriff auf andere AWS-Dienste, wie zum Beispiel Amazons Elastic Block Store (EBS), FSx für Windows-File-Server, Simple Storage Service (S3), AWS Systems Manager und viele mehr.

Aktuell liegen die Kosten bei knapp einem US-Dollar pro Stunde. Zudem stehen Bare-Metal-Instanzen zur Verfügung. Angeboten wird die neue Amazon-Apple-Cloud sowohl in den Vereinigten Staaten von Amerika als auch in Europa sowie in Asien.