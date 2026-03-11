Werbung

In der Android-Community ist eine Debatte über Sicherheitsstandards und App-Kompatibilität auf Geräten ohne Google-Dienste entbrannt. Im Zentrum steht ein Konflikt zwischen den Entwicklern des Projekts GrapheneOS und mehreren europäischen Smartphone-Anbietern, darunter Volla, Murena und Iodé. Auslöser ist eine geplante technische Alternative zu Googles Integritätsprüfung für Android-Geräte.

Hintergrund der Diskussion ist die Schnittstelle Play Integrity API von Google. Diese API ermöglicht es App-Entwicklern, den Sicherheitszustand eines Geräts zu überprüfen. Anwendungen, insbesondere aus dem Finanzbereich, können damit feststellen, ob ein Gerät den von ihnen definierten Integritätsanforderungen entspricht. Banking-Apps oder Anwendungen mit sensiblen Daten verweigern häufig den Dienst, wenn diese Prüfungen fehlschlagen oder wenn auf dem Gerät keine offiziellen Google-Dienste vorhanden sind. Für Nutzer alternativer Android-Systeme stellt dies ein praktisches Problem dar.

Mehrere Anbieter alternativer Betriebssysteme ohne Google-Dienste wollen dieses Problem nun mit einer neuen Lösung angehen. Die Unternehmen arbeiten an einer offenen Softwarelösung namens Unified Attestation, die als Alternative zur Play-Integrity-API dienen soll. Ziel ist eine unabhängige Schnittstelle, über die Apps die Sicherheit eines Geräts überprüfen können, ohne auf Googles Infrastruktur angewiesen zu sein.

Die geplante Lösung soll quelloffen entwickelt werden und unter der Lizenz Apache License 2.0 veröffentlicht werden. Damit könnten Hersteller und Entwickler die Technologie in kommerzielle Produkte integrieren, ohne zusätzliche Lizenzgebühren zu zahlen. Technisch würde Unified Attestation ähnliche Funktionen bereitstellen wie Googles System, darunter Geräteprüfung, Integritätsnachweise und kryptografisch signierte Attestationsdaten, die Apps zur Verifikation nutzen können.

Die Entwickler von GrapheneOS äußern jedoch scharfe Kritik an dieser Initiative. Aus Sicht der Entwickler stellt bereits die Play-Integrity-API ein strukturelles Sicherheitsproblem dar, da sie zentralisierte Kontrolle über die Nutzung bestimmter Apps ausübe. Eine alternative Implementierung mit ähnlichen Mechanismen könnte diese Probleme aus ihrer Sicht reproduzieren oder sogar verschärfen.

Als mögliche Lösung schlägt GrapheneOS einen anderen Ansatz vor. Statt proprietärer oder zentral gesteuerter Attestationssysteme sollten Banken und staatliche Stellen konkrete technische Sicherheitsstandards definieren. Geräte könnten dann unabhängig zertifiziert werden, sofern sie diese Anforderungen erfüllen. Ein solches Modell würde es auch kleineren Projekten ermöglichen, ihre Systeme offiziell prüfen zu lassen.

Die Debatte verdeutlicht ein grundlegendes Spannungsfeld im Android-Ökosystem. Einerseits verlangen Anbieter sensibler Anwendungen zuverlässige Methoden zur Geräteprüfung, um Sicherheitsrisiken zu minimieren. Andererseits sehen Entwickler alternativer Betriebssysteme in solchen Mechanismen eine potenzielle Einschränkung der Offenheit des Android-Systems.