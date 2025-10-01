Werbung

Schon lange vor dem offiziellen Start von Windows 11 25H2 am gestrigen Tag, zeichnete sich bei Microsoft ab, dass Windows 11 25H2 auf der Build-Nummer 26200 basieren werde. Im Vergleich zu Windows 11 24H2 ist dies kein großer Sprung, denn diese Version beruht auf dem Build 26100. Im Grunde ist die Code-Basis zwischen 24H2 und 25H2 dieselbe, was den Vorteil bietet, dass ein Upgrade von Windows 11 24H2 einfach mittels Enablement-Package erfolgen kann. Wer jedoch ein Upgrade von Windows 11 23H2 auf 25H2 vollziehen möchte, muss bedeutend mehr tun.

Alle Neuerungen, die Windows 11 25H2 zu bieten hat, bzw. bieten wird, wurden bereits mit den vergangenen, kumulativen Updates für Windows 11 24H2 (Build 26100) implementiert, jedoch nicht aktiviert. Ähnlich hat Microsoft dies mit Windows 11 22H2 (Build 22621) und Windows 11 23H2 (Build 22631) gestaltet. Allein zwischen den Buildnummern 22631 (23H2) und 26200 (25H2) wird deutlich, dass dieser Sprung um einiges größer ausfällt. Mit der Folge, dass hierfür das kleine Enablement-Package von Microsoft nicht ausreicht und stattdessen ein umfassendes Inplace-Upgrade erforderlich ist. Wer jedoch bereits Windows 11 24H2 mit Build 26100 installiert hat, kann mittels Enablement-Package sehr zügig auf 25H2 (Build 26200) aktualisieren. Die Kollegen von Deskmodder haben hierzu eine übersichtliche News mit Link zum Enablement-Package veröffentlicht.

Während es für Windows 11 24H2 noch Updates bis zum 13. Oktober 2026 gibt, ist der Wechsel für 23H2-Nutzer wesentlich dringender, denn ab dem 11. November 2025 gibt es keine Updates mehr für die alte Windows-Version. Für die neue Version 25H2 gibt es den Update-Support bis Oktober 2027, also für zwei Jahre. Dies gilt jeweils für die weit verbreitete Home- und Pro-Version von Windows 11.

Upgrade-Möglichkeiten von 23H2/24H2 auf 25H2

Von Windows 11 24H2 auf 25H2: Hierfür reicht das Enablement-Package

Von Windows 11 23H2 auf 25H2: Ein umfassendes Inplace-Upgrade ist notwendig (mittels Media Creation Tool oder per ISO-Image)

Sowohl das Enablement-Package als auch das Media Creation Tool sowie das ISO-Image lassen sich direkt von Microsoft beziehen, um auf die neue Version von Windows 11 aktualisieren zu können.

Ende des Update-Supports

Windows 11 23H2 (Build 22631): 11. November 2025

Windows 11 24H2 (Build 26100): 13. Oktober 2026

Windows 11 25H2 (Build 26200): Oktober 2027