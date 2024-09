Werbung

Microsoft versucht zunehmend stärker, KI-Unterstützung in sein Betriebssystem Windows 11 zu integrieren. Der neue Windows Copilot und die (fürs Erste zurückgezogenen) Pläne für Recall machen das deutlich. Indizien in einer aktuellen Windows-11-Insider-Preview erhärten nun die Befürchtungen, dass auf die Nutzer noch weitere KI-Features zukommen könnten. Denn darin lassen sich unter anderem Hinweise dafür finden, dass Windows bald lokale Audio- und Videoinhalte mittels KI durchsuchen will.

Aufgefallen ist das unter anderem dem X-Nutzer @Xenopanther, der im Windows 11 Insider Canary Channel Build 27695 auf Einträge über eine "intelligente Mediensuchfunktion" stieß. Dieses Werkzeug soll sämtliche Audio- und Videodateien, zu denen das Betriebssystem Zugang hat, transkribieren und die Inhalte so für Windows generell durchsuchbar machen. Das Tool selbst ist allerdings noch in keiner Insider-Preview aufgetaucht – lediglich die Beschreibung dazu.

@Xenopanther war so frei, den genauen Wortlaut des gefundenen Eintrags zu teilen:

Suchen Sie nach gesprochenen Wörtern in Ihren indexierten Video- oder Audiodateien. Indem Sie auf 'Ich stimme zu' klicken, stimmen Sie dem Scannen der Mediendateien auf Ihrem Gerät zu. Bei Bedarf wird das erforderliche Modell im Hintergrund heruntergeladen und installiert. Sobald das KI-Modell eingerichtet ist, muss es Ihre Mediendateien transkribieren und indexieren, bevor die inhaltsbasierte Suche aktiviert wird. Wir informieren Sie, sobald der Vorgang abgeschlossen ist. - @Xenopanther, X

Offiziell angekündigt hat Microsoft die geplante Funktion allerdings bisher nicht.