Die ersten Gehversuche von Recall in den Insider-Versionen von Windows endeten in einem Desaster, denn letztendlich musste Microsoft nicht nur nachbessern, sondern den Start von Recall komplett zurückziehen, so dass die ersten Copilot+PCs ohne diese Funktion erscheinen mussten.

Nun kündigt Microsoft in seinem Blog an, dass Recall im Oktober in den Windows-Insider-Versionen wieder zurückkehren wird. In der Testphase wird sich dann entscheiden, ab wann Recall für die Allgemeinheit ausgerollt wird.

Drei Punkte sind Microsoft hinsichtlich der Sicherheit, einem Hauptkritikpunkt von Recall, besonders wichtig:

Recall wird eine optionale Funktion von Windows sein. Einer Aktivierung muss zugestimmt werden.

Windows Hello muss eingerichtet sein, um Recall aktivieren zu können. Zudem ist ein Anwesenheitsnachweis erforderlich, um in Recall die Timeline anzuzeigen.

Eine direkte Verschlüsselung der Daten mit der Erstellung der Screenshots via Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS) soll sicherstellen, dass nur autorisierte Nutzer die Daten aus Recall nutzen können. Auch der Suchindex wird verschlüsselt.

Ob damit das Vertrauen zurückgewonnen werden kann, steht in den Sternen. Nutzer, denen der Datenschutz wichtig ist, werden die Funktion sicherlich nicht aktivieren. Dies dürfte auch im Unternehmenseinsatz gelten.