Auf der diesjährigen WWDC 2024 hat Apple seine neuesten Betriebssysteme vorgestellt. Eines haben sie alle gemeinsam: Jedes OS verfügt über verschiedene Integrationen mit Apple Intelligence. Diese neue KI-Anwendung wurde von Apple im Rahmen der Show ebenfalls vorgestellt. Die Technologie wird an allen denkbaren Stellen in das Apple-Ökosystem integriert und bringt eine Vielzahl von Funktionen, die die Nutzererfahrung revolutionieren sollen, wenn es nach den Entwicklern geht.

Apple Intelligence wird in nahezu alle gängigen Apple-Anwendungen integriert, was eine nahtlose Nutzung über das gesamte System hinweg ermöglichen soll. Eine der Kernfunktionen ist die Priorisierung wichtiger Meldungen. Die KI erkennt selbstständig, was aktuell am wichtigsten ist und hebt entsprechende Nachrichten hervor, wodurch Nutzer stets den Überblick behalten sollen.

In ähnlicher Art profitiert die Mail-App zukünftig von Apple Intelligence. Die KI zieht die wichtigsten Informationen aus den Mails und zeigt diese als übersichtliche Vorschau im Anleser an. So können Nutzer auf einen Blick den Inhalt erfassen, ohne die Mail zu öffnen. Längere Mails können auch auf Knopfdruck zusammengefasst werden, was eine effizientere Verwaltung ermöglicht. Apples Schreibtools bearbeiten geschriebene Texte zukünftig auf Wunsch und machen intelligente Vorschläge zur Verbesserung des Inhalts, während die Smart Reply-Funktion schnelle Antwortvorschläge auf E-Mails liefert.

Ein Aspekt von Apple Intelligence ist, dass die KI-Prozesse primär auf dem Gerät selbst ablaufen. Dies gewährleistet laut Hersteller Datenschutz und Sicherheit. Wenn die Verarbeitung aufgrund der Komplexität nicht lokal durchgeführt werden kann, werden nur die relevanten Daten an die Server von Apple geschickt und dort verarbeitet. Auf den Servern sollen die Daten stets verschlüsselt bleiben und auch nicht von Apple selbst eingesehen werden. Hier wird eine externe Überprüfung der Sicherheit angeboten.

Apple Intelligence ist eng mit Sprachassistentin Siri gekoppelt, was zu einem verbesserten Verständnis und präziseren Sprachbefehlen führt. Die KI unterstützt auch Drittanbieter-Apps, was eine breitere Anwendungspalette ermöglichen soll. Die intelligente Bildersuche und die Auswertung von Informationen aus diversen Apps wie Mail und Messages erweitern die Funktionalität weiter. So können Inhalte aus verschiedenen Programmen intelligent erkannt und in Zusammenhang gebracht werden. Beispielsweise kann die KI auf Anfrage beantworten, wo ein Treffen stattfinden soll, dass eine Person zuvor in einer Konversation erwähnt hat.

Apple Intelligence kann nicht nur als generative KI für Texte angewandt werden. Eine kreative Anwendung ermöglicht den Einsatz als Bild-Generator. Nutzer können individuelle Emojis über eine Texteingabe erstellen lassen. Je nach Kontext werden eigene Bilder in die Kreationen einbezogen und verarbeitet. Die Ergebnisse können im Anschluss direkt in Messages, FreeForm und Keynote genutzt werden. Zudem gibt es eine eigenständige App mit der jederzeit auf Wunsch eigene Bilder entworfen und gespeichert werden können.

Der sogenannte Image Wand verwandelt Notizen und andere Inhalte auf Knopfdruck in Bilder. Apple Intelligence kann auch Gegenstände auf Bildern entfernen und durch Befehlseingabe Video-Kollektionen aus eigenen Bildern der Galerie erstellen. Diese werden automatisch mit passender Musik aus dem App-Store unterlegt. Zusätzlich ist Apple Intelligence mit XCode gekoppelt, wodurch noch einfacher neue Anwendungen erstellt werden können.

Eine überraschende Kooperation hat Apple im Bezug auf Apple Intelligence ebenso verkündet. Nicht nur wird Apples eigene KI kostenlos mit den neuen Betriebssystemen angeboten, Käufer erhalten die künstliche Intelligenz eines weiteren Anbieter dazu.Es handelt sich um die Integration von ChatGPT. Die Angebote von ChatGPT, die normalerweise kostenpflichtig sind können in Zukunft von Apple-Nutzern ohne zusätzliche Kosten oder Account-Anforderungen genutzt werden. Dazu zählen die neuesten GPT-Versionen ebenso wie die Möglichkeit, mit DallE Bilder zu generieren. Dies eröffnet den Nutzern noch mehr Möglichkeiten, die KIs für den täglichen Gebrauch zu nutzen.