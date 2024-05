Werbung

Auch in diesem Jahr wird Google natürlich eine neue Android-Version veröffentlichen, die dann zuerst für die eigenen Pixel-Geräte verfügbar sein werden, bevor andere Smartphone-Hersteller, wie Samsung, Sony, oder auch Nothing ihre angepassten Versionen für deren Geräte zu einem späteren Zeitpunkt anbieten werden. Zur eigenen Keynote hat Google nun etwas genauer Stellung zu Android 15 genommen und einige der neuen Features vorgestellt, die Einzug halten werden.

Die Developer-Preview-Phase begann bereits im Februar und endete Mitte März, bis dann die Beta-Phase folgte, in der wir uns aktuell noch bis August aufhalten werden. Ab Juni nimmt sich Google dann die Plattform-Stabilität an, die in jedem Jahr vor der finalen Veröffentlichung vorgenommen wird. Der generelle Release von Android 15 wird demnach zwischen August und September dieses Jahres erwartet. In etwa in diesem Zeitrahmen soll auch Googles Pixel-9-Serie erscheinen, die von Haus aus bereits mit Android 15 ausgestattet sein werden.

Den Anfang machen werden dabei natürlich die eigenen Pixel-Geräte machen und werden Android 15 als erstes erhalten. Zu den unterstützten Geräten dürfte auch das Pixel 5a mit 5G, aber in jedem Fall die Modelle Pixel 6 (Pro), Pixel 6a, Pixel 7 (Pro), Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel 8 (Pro) sowie das Pixel 8a zählen.

Offiziell erhalten die neueren Android-Version keine Süßspeise-Bezeichnung, die auch so publiziert wird. Was bleibt, ist eine interne Bezeichnung nach einer Süßspeise. Android 14 erhielt den internen Namen "Upside-Down-Cake", für Android 15 wurde der name "Vanilla Ice Cream" gewählt. Doch besonders interessant wird sein, was Google alles an neuen Features in Android 15 zur Verfügung stellen wird.

Satellitenkonnektivität

Die native Unterstützung für die Satelliten-Unterstützung ist eine der vielen Neuerungen von Android 15. Wenn sich der Anwender in einem Bereich aufhält, in dem es keine mobile Netzwerk-Verbindung gibt, kann das kompatible Smartphone auf die Hilfe der Satelliten hoffen. Hierbei sollen nicht nur Notrufnummern nutzbar sein, sondern auch Nachrichten gesendet und empfangen werden können.

Entsprechende APIs können durch die Android-Apps genutzt werden, um zu erkennen, ob wirklich kein WLAN- oder mobiles Netz verfügbar ist. Für den Notfall ist das zumindest eine sinnvolle Neuerung. Der im Smartphone verbaute SoC muss die Satellitenkonnektivität jedoch unterstützen. Die neuesten SoC-Modelle gehören glücklicherweise dazu.

Partielle Bildschirmfreigabe

Zuvor war es zwar möglich, den gesamten Bildschirm freizugeben bzw. aufzunehmen. Doch ab Android 15 ist es generell möglich, eine partielle Bildschirmfreigabe/aufnahme zu ermöglichen. Im Detail kann diese Freigabe auf eine bestimmte App beschränkt werden und dies erhöht den Datenschutz natürlich ungemein.

Universelle Schaltfläche für die Tastatur-Vibration

In den einzelnen Tastatur-Apps kann differenziert eingestellt werden, ob die Vibration mit aktiv sein soll. Um dieses Feature generell ein- und ausschalten zu können, hat Google ab der ersten Developer Preview von Android 15 einen Ein- und Ausschalter in den Vibrations-Systemeinstellungen hinzugefügt.

Sensible Benachrichtigungen

Die Mehrheit der Android-Nutzer, die überhaupt die 2-Faktor-Authentifizierung für ihre Konten verwenden, setzen auf die eher unsichere OTP-Variante per SMS oder E-Mail. Um zu verhindern, dass andere oder besonders bösartige Apps diese gesendeten Einmal-Passwörter abgreifen können, werden mit Android 15 die sensiblen Benachrichtigungen eingeführt, wodurch diese Gefahr nicht mehr gegeben sein wird.

Bluetooth-Popup-Dialogfeld

Samsung hat das Bluetooth-Popup-Dialogfeld bereits mit One UI 6(.1) (Android 14) eingebaut und dieses Feature wird nun direkt in Android integriert. Anstatt das große Bluetooth-Fenster zu öffnen, zeigt sich ein kleines Popup, bei dem Bluetooth nicht nur direkt ein- und ausgeschaltet werden kann. Auch die Kopplung mit alten und neuen Bluetooth-Geräten ist über dieses kleine Fenster möglich.

Cooldown für Benachrichtigungen

Gerade wer in zahlreichen Chats oder Chatgruppen unterwegs ist, bekommt in der Regel auch jede Menge an Benachrichtungen, die allesamt in vollem Umfang mit dem Benachrichtigungston (sofern aktiviert) in voller Lautstärke auf dem Smartphone eintreffen. Mit der Cooldown-Funktion nimmt sich Google auch dieses "Problems" an.

Treffen zahlreiche Benachrichtungen von derselben App ein (beispielsweise Whatsapp), wird die Lautstärke des Benachrichtigungstons mehr und mehr reduziert, was ein stressiges Gefühl mindern kann. In den Einstellungen kann eingestellt werden, ob dies generell für alle Benachrichtungen oder nur für Konversationen gelten soll.

App-Paar-Verknüpfungen

Gerade die Multitasker werden mit diesem neuen Feature direkt angesprochen. Es können mit Android 15 nun auch App-Paar-Verknüpfungen auf dem Startbildschirm erstellt werden. Mit einem Druck auf diese Verknüpfung können zwei Apps gleichzeitig gestartet werden.

Hochwertiger Webcam-Modus

Mit dem Pixel-Feature-Drop im Dezember 2023 wurde unter Android 14 der USB-Webcam-Modus eingeführt, der qualitativ jedoch zu wünschen übrig ließ. In Android 15 wird es die Möglichkeit geben, mit dem Betätigen des HD-Symbols eine bessere Qualität zu erzielen.

Auracast Audio-Sharing über Bluetooth

Mittels Auracast ist es möglich, von einer Audio-Quelle auf mehrere weiterer Kopfhörer und Lautsprecher zu streamen und wird gerne in öffentlichen Räumen gerne so umgesetzt. Doch mit Android 15 wird dies auch im privaten Umfeld ermöglicht. Als Grundlage dient Bluetooth LE Audio, das nebenbei auch den effizienten LC3-Codec unterstützt.

Zu finden sein wird diese neue Einstellung unter Verbundene Geräte, wodurch ein neues Menü mit der Bezeichnung Audiofreigabe aufrufbar ist. Schließlich muss ein Bradcast-Name ausgewählt und ein Passwort festgelegt werden. Um den Broadcast auf vereinfachte Weise teilen zu können, ist auch die anschließende Erstellung eines QR-Codes möglich.

Weitere Änderungen

Es gibt darüber hinaus noch ein paar weitere Änderungen, die in Android 15 integriert werden:

Apps können erkennen, ob im Hintergrund eine Aufgabe zur Bildschirmaufnahme läuft.

Die PDF-Unterstützung in Apps wird die Möglichkeit bieten, Formulare in eingebetteten Dokumenten auszuwählen, zu durchsuchen und zu bearbeiten, und auch passwortgeschützte Dateien zu öffnen.

Bei Geräten mit großen Bildschirmen (Tablets und Foldables) wird die Taskleiste immer angezeigt.

Faltbare Smartphones werden eine Option für das Standardverhalten beim Schließen des Geräts haben: Automatisches Einschalten des Cover-Displays, Fortfahren mit der gleichen App erst nach einem Wisch nach oben auf dem externen Display oder immer das Handy sperren.

Apps können auf dem Titelbildschirm ausgeführt werden, auch auf Geräten ohne volle Unterstützung für die Ausführung von Apps auf dem kleinen externen Display.

Eine neue Einstellung ermöglicht es Apps, Lautstärke-Metadaten mitzuteilen, und Android 15 passt die Lautstärke an, um einheitliche Lautstärkepegel in verschiedenen Apps zu bieten.

Inzwischen ist für Googles Pixel-Geräte die zweite Beta-Version von Android 15 verfügbar.