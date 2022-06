Microsoft: Windows-Update behebt Probleme mit der Hotspot-Funktion

Wie Microsoft jetzt in seinem Windows-Message-Center verkündet hat, ist sowohl für Windows 11 als auch für Windows 10 in der Version 1809 das nicht sicherheitsrelevante “C-Update” vorgestellt worden. Das Vorschau-Update für andere unterstützte Versionen des Betriebssystems Windows 10 soll laut Angaben des Unternehmens bereits in naher Zukunft verfügbar sein. Einen genauen Termin nannte man jedoch nicht.

Die Aktualisierung bringt unter anderem für Windows 11 die Einführung der Search-Highlights mit. Außerdem wurde ein Problem bei der Wiedergabe von Soundeffekten in Spielen behoben. Des Weiteren sorgt das neue Update dafür, dass die Einstellungsseite für die Microsoft-Surface-Dial-Anpassung wieder tadellos seinen Dienst erfüllt. Besonders erfreulich ist die Information, dass ein Bugfix enthalten ist, der die Schwierigkeiten bei der Nutzung der WiFi-Hotspot-Funktion behebt.

Weitere Informationen zu dem genannten Update und mehr finden sich hier. Details zum KB5014668 hat Microsoft hier veröffentlicht.