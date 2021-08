Windows 11 erscheint am 5. Oktober

Microsoft hat den offiziellen Starttermin für Windows 11 bekannt gegeben. Demnach wird die nächste Generation am 5. Oktober als kostenloses Update für alle kompatible PCs erscheinen. Wie bei allen größeren Veröffentlichungen in diesem Maßstab erfolgt der Start in Wellen. Es werden also nicht alle Systeme gleich am 5. Oktober das Update erhalten.

Bis Mitte 2022 sollen dann alle kompatiblen Systeme mit Windows 11 ausgestattet sein. Wer nicht warten möchte, der wird das Update auch manuell starten können.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Die Möglichkeit Android-Apps auf Windows 11 auszuführen wird es zum Start nicht geben. Microsoft will noch weitere Tests über das Insider-Programm durchführen, bevor die Funktion allen Nutzern zugänglich gemacht wird.