Apple: Scanner-Probleme bei Big Sur

Nachdem Microsoft in jüngster Vergangenheit massive Probleme mit seinem Printer-Spooler-Service hatte, ist der Drucker jetzt auch Thema bei Apple. Genauer gesagt vermelden Nutzer bei diversen HP-Printern ein Problem mit der Scan-Anwendung. Einige Apple-User, die macOS in der Version 11 (Big Sur) verwenden, beklagen eine fehlende Berechtigung, um das Programm zu starten. Das kalifornische Unternehmen räumte den Fehler bereits ein und verspricht diesen in einem künftigen Software-Update zu beheben.

Aktuell scheinen in erster Linie Drucker des US-amerikanischen Unternehmens HP die Probleme aufzuweisen. Allerdings wäre es auch möglich, dass Geräte von anderen Herstellern betroffen sind. Bislang hilft ein Workaround, bei dem alle Programme geschlossen werden und die Digitale-Bilder-App direkt über den Finder aufgerufen wird. Hierfür muss über das Betätigen der Command- und G-Taste im Finder der String “/Library/Image Capture/Devices” eingegeben werden. Nun werden die vorhandenen Scanner-Apps angezeigt. Es wird der entsprechende Scanner ausgewählt und angeklickt. Anschließend gilt es das Fenster zu schließen und erneut zu öffnen. Jetzt ist es möglich, einen Scan wie gewohnt durchzuführen.

Seit wann der genannte Fehler existiert ist bislang nicht bekannt. Vorstellbar wäre, dass dieser mit der Veröffentlichung von macOS 11.5 in das Apple-Betriebssystem gelangte. Momentan ist zudem nicht abzusehen, wann der iPhone-Konzern ein entsprechendes Update verteilen wird. Alternativ könnte für eine geringe Anzahl von Scans zunächst auf das eigene Smartphone zurückgegriffen werden. Apples iOS stellt eine Dokumenten-Scan-Funktion in der Notizen-App bereit. Hier lassen sich PDFs generieren und an Nachrichten anhängen.