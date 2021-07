Microsoft plant offenbar sieben verschiedene Windows-11-Versionen

Seit jeher bietet Microsoft sein Windows-Betriebssystem in unterschiedlichen Versionen an. In der aktuellen Generation wären hier beispielsweise "Windows 10 Home", "Windows 10 Pro" oder auch "Windows 10 Pro for Workstations" zu nennen. Sämtliche Abwandlungen unterscheiden sich in der Regel nur durch minimale Veränderungen, welche die Anwendung in einem bestimmten Einsatzgebiet vereinfachen und komfortabler machen sollen.

Bereits bei der offiziellen Vorstellung der kommenden Generation Windows 11 war klar, dass Microsoft auch hier unterschiedliche Versionen anbieten wird. Ein Leak in Form eines Eintrags in der Datenbank der Bluetooth SIG offenbart nun, dass der Konzern bei seinem neuesten Betriebssystem von Anfang an auf sieben unterschiedliche Varianten setzen wird.

Demnach wird Microsoft Windows 11 in den folgenden Abwandlungen anbieten:

Windows 11 Home

Windows 11 Pro

Windows 11 Pro Education

Windows 11 Pro for Workstations

Windows 11 Enterprise

Windows 11 Education

Windows 11 Mixed Reality

Während die überwiegende Mehrheit der Bezeichnungen bereits in früheren Generationen angeboten wurden und daher nicht überraschend kommen, sticht vor allem der letzte Name hervor. So scheint nun bestätigt, dass Microsoft eine eigene Windows-Version für die Anwendung in einem Mixed Reality-Kontext entwickelt. Es wird interessant zu sehen sein, inwiefern sich diese Version von den traditionellen Varianten unterscheiden wird.