Windows 10: Neuer Insider-Build veröffentlicht

Mit der Version 21359 hat Microsoft einen neuen Build in seinem Insider-Programm veröffentlicht. Der Build ermöglicht es Nutzern nun Programme nach der Anmeldung automatisiert neu zu starten. Um das neue Feature zu nutzen, wurde ein entsprechender Eintrag in den Anmeldeoptionen hinzugefügt. Zudem stehen Nachrichten und Interessen nun allen Insidern zur Verfügung.

Außerdem wurden mit dem Build 21359 zahlreiche Fehler behoben. Dazu zählt unter anderem, dass HDR nicht korrekt aktiviert wurde. Des Weiteren ist es für Microsoft-Konten nicht mehr möglich, neue Aktivitäten in die Timeline zu laden, sofern man den Aktivitätsverlauf geräteübergreifend synchronisiert hat. AAD-verbundene Konten sind davon jedoch nicht betroffen. Ebenfalls wurde die Nirmala UI-Schriftfamilie aktualisiert, um die Darstellung der Chakma-Zeichen zu verbessern. Eine detaillierte Auflistung aller behobenen Fehler findet sich hier.

Weiterhin gibt es diverse Bugs, die auch mit dem aktuellen Update nicht behoben werden. Dazu zählt unter anderem, dass der Update-Prozess für die Installation eines neuen Builds hängen bleibt. Außerdem untersucht Microsoft ein Problem, bei dem Elemente der Suche (einschließlich des Suchfeldes im Datei-Explorer) mit aktiviertem Dark-Theme nicht mehr korrekt angezeigt werden. Einige Apps, wie zum Beispiel 3D-Viewer oder Print-3D, befinden sich aktuell in den Windows-Tools. Sie werden mit dem nächsten Patch wieder in den Start verschoben. In der Zwischenzeit können diese jedoch problemlos über die Windows-Tools genutzt werden.

Bei der Kamera-App kommt es derzeit ebenfalls zu Komplikationen: Die Standard-Helligkeitseinstellungen können nicht über die Kamera-Einstellungsseite festgelegt werden. Zudem sind die thematischen Splash-Screens im aktuellen Build nicht sichtbar. Microsoft arbeitet bereits an einem Fix und will diesen in naher Zukunft ausrollen. Alle weiteren bekannten Fehler wurden hier veröffentlicht.