Windows 10: Neuer Preview-Build verfügbar

Microsoft hat in seinem Insider-Programm einen neuen Preview-Build (21354) veröffentlicht. Zu den Neuerungen gehört unter anderem die Möglichkeit, den Informationsbereich der Taskleiste nach den eigenen Wünschen zu konfigurieren. Hier findet sich mit dem neuen Build der Punkt “Manage interests” in der oberen rechten Ecke.

Für deutsche Anwender ist dies jedoch aktuell noch recht uninteressant, da lediglich Inhalte aus dem Vereinigten Königreich sowie Kanada, Indien, Australien und den USA zur Verfügung stehen. Wann Microsoft das Angebot für deutsche User erweitern wird, bleibt abzuwarten. Möglich wäre jedoch, dass man hierauf verzichten wird und die Funktion erst im offiziellen Release vollständig nutzbar ist.

Neu ist zudem, dass sich die Bildschirmhelligkeit jetzt automatisch je nach dargestelltem Inhalt anpasst. Somit soll vermieden werden, dass besonders helle Inhalte in den Abendstunden die Nutzer blenden. Darüber hinaus sind Windows-User nun in in der Lage, die HDR-Zertifizierung des Monitors auszulesen.

Des Weiteren findet sich in den Einstellungen der Menüpunkt Kameras. Im Zuge der Corona-Pandemie stieg die Nachfrage von Webcams massiv an, was stellenweise eine Preissteigerung von 400 % mit sich brachte. Mit der neuen Option soll sich die angeschlossene Kamera einfacher verwalten lassen. Hier können Helligkeit und Kontrast angepasst werden.

Außerdem wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte Spiele abstürzen können und gespeicherte Daten nicht synchronisiert werden, wenn das Game auch auf einem anderen Gerät unter dem gleichen Nutzer-Account gespielt wird. Zudem ist ein Fehler korrigiert worden, der dazu führte, dass alle Ordner, die im Datei-Explorer an den Schnellzugriff angeheftet waren, verschwanden, wenn der Build 21343 installiert wurde.

Um die neue Windows-Testversion auszuprobieren, muss man zunächst dem Windows-Insider-Programm beitreten. Anschließend lässt sich der aktuelle Build hier herunterladen.