Windows 10 emuliert x64-Programme auf ARM64-Hardware

Microsoft hat den Build 21277 der Insider Preview von Windows 10 veröffentlicht. Alle wichtigen Änderungen dieser Version sind in einem Blog-Post von Microsoft zu finden. Neben den vielen kleinen (vor allem optischen) Änderungen gibt es eine wichtige technische Neuerung.

So stellt Microsoft einen Emulator vor, der x64-Programme auf ARM64-Hardware ausführen kann. Dies ist bisher nicht möglich, da sich Microsoft mit Windows 10 on ARM Ende 2017 zunächst auf 32-Bit-x86-Programme konzentrierte und dazu eine entsprechenden Emulationsschicht anbot und dies noch immer tut. Inzwischen jedoch sind viele Programme nur noch in einer x64-Version verfügbar und diese laufen dementsprechend nicht unter Windows 10 on ARM.

Der neue Emulator macht es nun möglich, Programme wie Autodesk Sketchbook und Rocket League unter Windows 10 in ARM auszuführen. Hinzu kommt, dass Programme wie Chrome, die bisher als 32-Bit-Programm unter ARM64 ausgeführt wurden, nun als 64-Bit-Version unter ARM64 laufen. Dies sollte Auswirkungen auf die Leistung der Programme haben.

Das Windows SDK únd Visual Studio 2017 unterstützt ein Compiling direkt für ARM64 und Microsoft empfiehlt Entwicklern direkt für ARM64 zu entwickeln. Die Emulation stellt immer nur eine Alternative dar und erreicht nicht die Leistung einer nativen Ausführung. Microsoft verweist an der Stelle auf die eigene Software, die bereits nativ in ARM64 läuft. Dazu gehören Microsoft Teams und der Edge-Browser, aber auch Drittanbieter Software wie Photoshop und Lightroom von Adobe.

Der Build 21277 der Insider Preview von Windows 10 kann als Teilnehmer des Insider-Programms ab sofort ausprobiert werden.

Microsoft reagiert hier auch auf Apple

In den vergangenen Wochen gab es zahlreiche Berichte über die gute Leistung des M1-Chips von Apple – auch in nicht nativer Umgebung. Selbst ein virtuelles Windows mit dazugehöriger Emulation lieferte noch eine gute Leistung. Microsoft arbeitet seit mehr als drei Jahren an einem ARM-kompatiblen Ökosystem und hat es bis heute nicht richtig geschafft, dies zu etablieren. Die heutige Ankündigung der Emulation von x64-Programmen auf ARM64-Hardware kommt spät, aber immerhin hat Microsoft den Schritt nun gemacht, wenngleich wir noch immer über eine Insider Preview sprechen.

Besitzer eines Samsung Galaxy Book S, Lenovo Flex 5G und Surface Pro X können nun zumindest die Insider Preview und die Emulation von x64-Programmen ausprobieren.