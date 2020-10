Insider-Build: Windows 10 erlaubt jetzt die Auswahl des Verwendungszwecks bei der Ersteinrichtung

Microsoft hat den Windows-10-Preview-Build 20231 veröffentlicht. Dieser bringt in erster Linie eine verbesserte Ersteinrichtung des Betriebssystems mit sich. Hier kann jetzt zunächst ausgewählt werden, für welchen Einsatzzweck der Rechner verwendet wird. Neben Gaming stehen die Punkte Family, Creativity sowie Schoolwork, Entertainment und Business zur Verfügung. Dadurch sollen Enterprise-Kunden in der Lage sein, die Standardprogramme der Mitarbeiter-PCs im Vorfeld zu definieren, die zum Öffnen von Dateitypen wie zum Beispiel PDFs genutzt werden. Gerade die Administratoren können sicherlich ein Lied davon singen, wenn man bei der Neuinstallation von Windows vergisst, standardmäßig den Adobe Reader zum Öffnen von PDFs auszuwählen. Dies lässt sich in Zukunft ganz bequem über die Gruppenrichtlinien konfigurieren. Sogar der Standardbrowser des Mitarbeiters kann so angepasst werden.

Des Weiteren ist Meet Now jetzt in der Windows-10-Taskleiste im Dev-Channel verfügbar. Auch die Anpassungen in der Bewegung des Text-Cursors durch Gesten auf der Touch-Tastatur sind in besagtem Channel verfügbar. Zudem bringt der neue Build diverse Fehlerbehebungen mit sich. Unter anderem wurde ein Problem mit dem vEthernet-Adapter behoben. Die Action-Center und Notifications-Buttons sollen jetzt ebenfalls wieder sichtbar sein, nachdem man zwischen einem hohen schwarzen beziehungsweise hohen weißen Kontrast gewählt hat. Der Task View läuft mit der Version 20231 ebenfalls stabil. Die systemsettingsbroker.exe soll in Zukunft nicht mehr abstürzen. Wer hingegen mit der HideRecentJumplists MDM Policy Schwierigkeiten hatte, kann diese nach der Installation des neuen Preview-Builds im vollen Umfang nutzen.

Allerdings wurden nicht alle Probleme vom US-amerikanischen Unternehmen behoben. Aktuell arbeitet man unter anderem daran, die Live-Previews für angepinnte Site-Tabs zu aktivieren. Eine komplette Übersicht aller behobenen und bekannten Fehler des Windows-Preview-Builds 20231 gibt es hier.