Microsoft verpasst dem Windows-10-Startmenü ein neues Design

Wie jetzt bekannt wurde, beabsichtigt Microsoft ein neues Design für das Windows-10-Startmenü zu veröffentlichen. Beim besagten Design sollen die Live-Kacheln weniger stark im Vordergrund stehen. Aktuell können alle Windows-10-Tester die neue Optik des Startmenüs bereits in Augenschein nehmen. Wie sich dem Microsoft-Blogeintrag entnehmen lässt, handelt es sich um ein stromlinienförmiges Design mit teils transparenten Hintergründen. Dadurch soll das Startmenü aufgeräumter wirken und Programme sich schneller finden lassen.

Des Weiteren sorgt der aktuelle Windows-10-Build für Anpassungen am "Alt-Tab". Alle in Microsoft Edge geöffneten Registerkarten werden in Zukunft im Alt-Tab erscheinen. Allerdings soll es auch möglich sein, wieder zur vorherigen Alt-Tab-Konfiguration zu wechseln. Die neuesten Entwicklungen sind eine Folge der zahlreichen Experimente von Microsoft. Das US-amerikanische Unternehmen beabsichtigte ursprünglich allen Anwendungen eine Registerkarte hinzuzufügen. Ob dies in Zukunft noch kommen wird bleibt zunächst abzuwarten.

Mit der Aktualisierung nimmt Microsoft auch einige eher kleinere Änderungen vor. Das Standard-Aussehen der Taskleiste wird mit dem neuen Update stärker personalisiert sein. Hier werden die Xbox-App und die Your-Phone-App an die Taskleiste angeheftet. Allerdings gilt dies nur bei einer Neueinrichtung von Windows. Somit muss kein Nutzer befürchten, dass Microsoft seine Taskleiste anpasst und aufgrund eines Fehlers die gesamte Leiste resetet und alle händisch erstellten Verknüpfungen erneut angelegt werden müssten.

Außerdem sollen Benachrichtigungen jetzt ein X in der oberen rechten Ecke erhalten. Damit lassen sich diese mit einem Klick schnell und einfach entfernen. Zudem gibt es diverse Verbesserungen bei den Einstellungen. Links, die bislang zur Systemseite der alten Systemsteuerung geführt haben, sind nun mit dem korrekten Reiter in den Einstellungen verlinkt worden. Somit bricht langsam aber sicher das Ende der klassischen Systemsteuerung an.