Microsoft veröffentlicht neuen Windows 10 Insider-Build

Wie jetzt bekannt wurde, hat Microsoft damit begonnen, einen neuen Insider-Build im Fast Ring zu verteilen. Der Build 20150 bringt neben zusätzlichen Funktionen für das Windows Subsystem for Linux (WSL) auch ein Update für die Maps-App. Wie das Unternehmen bereits in der Vergangenheit zu Protokoll gegeben hat, sollen in Zukunft diverse Microsoft-Produkte auf TomTom-Basiskarten setzen.

Des Weiteren bringt die neueste Aktualisierung im Fast Ring diverse Fehlerbehebungen mit sich. Unter anderem wurde ein Problem bei Microsofts Visual Studio behoben, bei dem es vorkommen konnte, dass die Mausklicks vom Programm nicht korrekt angenommen wurden.

Aber auch ein Tippfehler in den Gruppenrichtlinien wurde behoben. Ob dies allerdings bei einer Releasenote im Bereich Fixes erwähnt werden muss, sei mal dahin gestellt. Was jedoch definitiv zu erwähnen wäre, ist der behobene Fehler beim Copy-Button unter Einstellungen > Network & Internet-Status > Properties. Hier wird jetzt wieder kopiert, sobald man den entsprechenden Button klickt. Auch soll es nicht mehr zu Abstürzen kommen, wenn man die Soundeinstellungen öffnet. Ebenfalls zeigt der Ressourcenmonitor nun keine CPU-Auslastungen von über 100 % an. Bei der Suche gab es zudem diverse Verbesserungen.

Aktuell arbeitet man bei Microsoft an einem Problem, welches dafür sorgt, dass manche Systeme mit einem “HYPERVISOR_ERROR” abstürzen. Auch an den Schwierigkeiten mit dem Notepad wird gearbeitet. Außerdem überprüft man aktuell diverse Nutzermeldungen, die sich darüber beklagen, dass sich der Updateprozess nicht fehlerfrei durchführen lässt.

Eine komplette Übersicht aller Änderungen findet sich hier.