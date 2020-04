Windows 10: Neuer Insider Preview mit WSL im Explorer

Trotz Corona-Krise veröffentlicht Microsoft mit der Version 19603 einen neuen Insider-Build im Fast Ring. Mit besagtem Build erhält Windows 10 beim Windows Explorer eine Integration des Windows Subsystem for Linux (WSL). Somit hält auch das Linux-Maskottchen Tux Einzug in das Microsoft-Betriebssystem. Außerdem beginnt Microsoft damit, bei Windows 10 Daten über nicht genutzte Dateien und Apps zu sammeln. Dadurch soll es User einfacher fallen überflüssige Software bzw. Files zu erkennen und diese zu entfernen.

Des Weiteren führt das US-amerikanische Unternehmen die News Bar ein. Hier werden den Windows-Nutzern aus über 4.500 Quellen immer die aktuellsten Nachrichten angezeigt. Die News Bar soll zudem permanent über den Tag hinweg aktualisiert werden. Aktuelle Wetteraussichten und Sportnachrichten werden laut Angaben des Herstellers in Zukunft folgen. Des Weiteren lässt sich die News Bar anpassen. So ist es unter anderem möglich, den Hintergrund zu verändern oder das Herkunftsland der angezeigten Nachrichten zu editieren. Außerdem unterstützt die Raw-Image-Extension jetzt auch das Canon CR3-Format.

Mit der neuen Version wurden ebenfalls diverse Fehler und weitere Probleme aus der Welt geschafft. So sollen Probleme mit der Webcam bei Microsofts Team der Vergangenheit angehören. Auch ein Green-Screen im Safemode soll in Zukunft nicht mehr erscheinen. Zudem konnte der Screenshot-Shortcut (Windows-Taste + Druck) in manchen Fällen nicht funktionieren. Dies soll laut Microsoft mit der Version 19603 nicht mehr vorkommen. Auch die angezeigten Infos über die EoAExperiences.exe. im Taskmanager ist nun korrekt. Bei der Installation eines Updates konnte es nach einem Reboot sporadisch zu einem Bugcheck (GSOD) kommen. Dies passiert mit dem neuen Release nun nicht mehr. Alle weiteren behobenen Fehler und bekannten Probleme lassen sich der offiziellen Webseite des Builds entnehmen.