Google hat mit Gemini 3.1 Pro eine weiterentwickelte Version seines KI-Modells vorgestellt. Die neue Generation ist ab sofort in der Gemini-App sowie in NotebookLM verfügbar und kann zudem über das Gemini API von Entwicklern genutzt werden. Auch Unternehmensanwender erhalten Zugriff über Plattformen wie Vertex AI und Gemini Enterprise.

Gemini 3.1 Pro baut auf der Gemini-3-Reihe auf und soll insbesondere beim logischen Schlussfolgern und bei der Lösung komplexer Aufgaben deutliche Fortschritte erzielen. Laut Google wurde die Kernintelligenz des Modells überarbeitet, um anspruchsvolle Problemstellungen strukturierter zu analysieren und neue Muster zuverlässiger zu erkennen. In standardisierten Benchmark-Tests zeigt sich dieser Fortschritt deutlich. Beim ARC-AGI-2-Test, der die Fähigkeit zur Lösung neuartiger Logikmuster bewertet, erreicht Gemini 3.1 Pro einen verifizierten Wert von 77,1 %. Damit liegt das Modell mehr als doppelt so hoch wie die vorherige Version 3.0 Pro.

Auch in weiteren Tests schneidet die neue Version besser ab. Im Benchmark BrowseComp, der agentische Recherchefähigkeiten misst, erzielt Gemini 3.1 Pro 85,9 %. Hier wird geprüft, inwieweit ein Modell selbstständig Informationsquellen identifizieren, auswerten und zielgerichtet kombinieren kann. Im Bereich agentisches Coding, also der Fähigkeit, eigenständig Code zu generieren, zu analysieren und zu optimieren, bewegt sich das Modell ebenfalls auf dem Niveau führender Konkurrenzsysteme.

Neben Verbesserungen im Reasoning hebt Google die Fortschritte bei der visuellen Generierung hervor. Gemini 3.1 Pro kann detailliertere Grafiken und Animationen als sein Vorgänger erstellen. Laut Unternehmensangaben sind komplexe visuelle Darstellungen mit höherem Detailgrad, konsistenterer Struktur und präziserer Ausarbeitung einzelner Elemente möglich. Damit kann sich das Modell nicht nur für textbasierte Analysen, sondern auch für visuelle Erklärungen, Diagramme oder kreative Projekte mit grafischen Komponenten eignen.

Das Modell ist speziell für Szenarien konzipiert, in denen einfache Antworten nicht ausreichen. Es soll größere Datenmengen synthetisieren, mehrstufige Schlussfolgerungen ziehen und komplexe Sachverhalte in strukturierter Form darstellen können. Diese Fähigkeiten kommen etwa bei wissenschaftlichen Fragestellungen, technischen Analysen oder bei der Entwicklung agentischer Workflows zum Einsatz, bei denen mehrere Schritte autonom geplant und ausgeführt werden.

Für Endnutzer steht Gemini 3.1 Pro in der Gemini-App mit erhöhten Nutzungslimits im Rahmen der kostenpflichtigen Google-AI-Pro- und Ultra-Abonnements zur Verfügung. In NotebookLM ist das Modell exklusiv für diese Abonnenten freigeschaltet. Entwickler können über Google AI Studio, Gemini CLI und weitere Entwicklungsumgebungen auf eine Vorschauversion zugreifen, während Unternehmen die Integration über Cloud-Dienste wie Vertex AI vornehmen können.