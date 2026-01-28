Werbung

Meta plant, seinen Messenger-Dienst WhatsApp mit einem Bezahlmodell zu versehen. Wie aktuelle Funde in der Android-Beta-Version 2.26.3.9 zeigen, sollen Nutzer künftig die Option erhalten, Werbung im Status-Bereich durch ein monatliches Abonnement zu deaktivieren. Die geplanten Kosten könnten laut Platzhalterpreisen rund vier Euro pro Monat betragen, dürften jedoch auch regional variieren.

Im Gegensatz zu Facebook und Instagram soll sich die Monetarisierung dabei auf Statusmeldungen beschränken, welche über den "Aktuelles"-Reiter zu finden sind – private Chats, Gruppen und Anrufe sollen weiterhin kostenfrei und werbefrei bleiben. Damit würde sich das Bezahlmodell klar auf den Medienkonsum fokussieren und nicht auf die eigentlichen Messaging-Funktionen, wofür die App ursprünglich gemacht und für 16 Milliarden US-Dollar Anfang 2014 damals noch an Facebook verkauft wurde.

Das Bezahlmodell ist nicht unbedingt eine zufällige Geschäftsstrategie des Meta-Konzerns, sondern auch eine regulatorische Notwendigkeit. Europäische Datenschutzgesetze zwingen Meta dazu, Nutzern eine echte Alternative zu bieten, wenn diese ihre Daten nicht für personalisierte Werbung freigeben möchten. Das Modell entspricht Metas "Pay-or-Consent"-Ansatz, den das Unternehmen bei anderen Plattformen wie Facebook oder Instagram bereits implementiert hat. Dort bezahlt man, um die Werbung komplett zu deaktivieren, 5,99 Euro monatlich oder 7,99 Euro, wenn man das Abo per In-App-Kauf über Google, bzw. Apple abschließt. Doch auch andere Social-Media-Plattformen wie X, Snapchat oder LinkedIn haben ihre Dienste bereits mit Premium-Angeboten monetarisiert.

WhatsApp operierte seit seiner Gründung 2009 ohne direkte Nutzerentgelte und war zumindest anfangs gegen eine Einmalgebühr erhältlich. Weitere Details zum Umfang der Premium-Features und zum genauen Rollout-Zeitplan sind bislang nicht verfügbar. Eine offizielle Bestätigung seitens Meta steht ebenfalls noch aus.

Es bleibt fraglich, ob Nutzer bereit sein werden, für einen Dienst zu bezahlen, der über zwei Jahrzehnte hinweg kostenlos positioniert wurde.