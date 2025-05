Werbung

OpenAI hat eine weitreichende Partnerschaft mit den Vereinigten Arabischen Emiraten geschlossen, die sowohl technologisch als auch geopolitisch neue Maßstäbe setzt. Im Zentrum des Abkommens steht der Bau eines der weltweit größten Rechenzentren für künstliche Intelligenz in Abu Dhabi, das unter dem Namen „Stargate UAE“ firmiert. Die Anlage soll mit einer Kapazität von einem Gigawatt betrieben werden, wobei bereits 2026 eine erste Ausbaustufe mit 200 Megawatt in Betrieb gehen soll. Die Kosten für dieses Großprojekt werden laut Angaben der New York Times bei rund 20 Milliarden US-Dollar liegen.

Im Rahmen der Vereinbarung erhalten zudem alle Bürger der Vereinigten Arabischen Emirate kostenlosen Zugang zur Premium-Version von ChatGPT. Damit wird erstmals die kostenpflichtige Variante des KI-Chatbots einem gesamten Land kostenlos zur Verfügung gestellt. Normalerweise kostet ChatGPT Plus rund 20 US-Dollar pro Monat. Bislang hatte OpenAI ähnliche Angebote nur temporär und eingeschränkt, etwa für Studierende in Nordamerika, gemacht.

Die Zusammenarbeit ist Teil der Initiative „OpenAI for Countries“, mit der das Unternehmen Staaten helfen will, eigene KI-Infrastrukturen aufzubauen. Unterstützt wird das Vorhaben von einer Reihe namhafter Technologieunternehmen, darunter Oracle, Nvidia, Cisco, SoftBank sowie G42, ein KI-Unternehmen aus den VAE mit enger Verbindung zu Microsoft. G42 wird das Rechenzentrum errichten, während OpenAI und Oracle den operativen Betrieb übernehmen. Nvidia liefert die benötigte Hardware in Form hochentwickelter KI-Chips.

Die geopolitische Dimension des Projekts ist seinerseits beachtlich. Für jeden Dollar, den die Emirate in das Stargate-Vorhaben investieren, soll ein gleich hoher Betrag in die KI-Infrastruktur der Vereinigten Staaten fließen. Die Gesamtinvestitionen in beide Länder könnten sich auf jeweils acht bis zehn Milliarden US-Dollar belaufen. Die US-Regierung war laut OpenAI in die Planung eng eingebunden. Ziel ist es, den globalen Einfluss amerikanischer KI-Technologie zu stärken und gleichzeitig geopolitische Konkurrenz, insbesondere aus China, abzuwehren.