Werbung

Aktuell werden Disney+-Kunden mittels E-Mail über eine Aktualisierung des Nutzungsvertrags informiert. Dabei wird klar, dass Disney nun hinsichtlich seiner Pläne, das Konten-Sharing bei Disney+ einzuschränken, konkreter wird. Wenig überraschend orientiert sich der Streaming-Anbieter dabei am Branchen-Primus Netflix.

Wie bereits bei Netflix etabliert, will Disney nun ebenfalls über die Einführung sogenannter Zusatzmitglieder das in der Praxis beliebte Passwort-Sharing wieder legalisieren und zusätzlich monetarisieren. Schon seit einiger Zeit untersagt der Konzern seinen Kunden, die Zugangsdaten eines Abos von Disney+ mit anderen Personen außerhalb des eigenen Haushalts zu teilen.

Noch in diesem Monat will Disney in den ersten Ländern damit beginnen, aktiv gegen unerlaubtes Konten-Sharing vorzugehen. Bis September 2024 sollen die Maßnahmen dann weltweit ausgerollt sein. Wie konkret das Unternehmen bei der Umsetzung seiner neuen Vorgaben sein wird, muss sich allerdings erst noch zeigen. Denn obwohl es bereits offiziell untersagt ist, unternimmt Disney bisher nicht wirklich etwas gegen vertragsbrüchige Abonnenten.

Mit der Einführung der neuen Zusatzmitgliedschaften scheint Disney entschlossener zu sein: "Wenn wir ein unzulässiges Account-Sharing feststellen, können wir angemessene technische Maßnahmen ergreifen, um die Nutzung des Kontos außerhalb Ihres Haushalts zu unterbinden", so in den aktuellen Nutzungsbedingungen.

Konzeptionell werden sich die Zusatzmitgliedschaften von Disney+ denen von Netflix sehr ähneln. So kann ein Inhaber eines Kontos gegen Bezahlung zusätzliche Nutzer hinzufügen. Wie hoch der Aufpreis dafür ausfallen wird, ist bislang nicht bekannt. Zumindest dürfte dieser aber günstiger als ein reguläres Abonnement sein. Im Umkehrschluss müssen sich die Zusatznutzer aber auch mit eingeschränkten Rechten zufrieden geben.

Ebenfalls die Nutzung eines VPN-Dienstes untersagt das Unternehmen jetzt eindeutig: "Es ist Ihnen nicht gestattet, auf den Disney+ Service über einen Mechanismus oder eine Technologie zuzugreifen oder eine(n) solche(n) zu nutzen, die Ihren tatsächlichen geografischen Standort verschleiert oder falsche Angaben zu Ihrem Standort macht (z. B. ein virtuelles privates Netzwerk (VPN))."