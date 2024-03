Werbung

Corsair erweitert seine iCUE-Software: iCUE mit Murals Lighting soll das Erschaffen von Lichtlandschaften für den PC und selbst den gesamten Gaming-Raum erleichtern.



Mit diesem Feature können Bilder, GIFs und Videos als Vorlagen für ganze Lichtlandschaften genutzt werden. Auf dem Bildschirm werden dann vorhandene RGB-Geräte darüber platziert und so einfach Effekte erstellt. Selbst Spiele oder andere Medien auf dem Bildschirm können zur Anpassung in Echtzeit genutzt werden. Dabei unterstützt Murals nicht nur die RGB-Beleuchtung des PCs, sondern kann dank der entsprechenden Partnerschaften auch für Smart-Beleuchtung wie Philips Hue und Nanoleaf genutzt werden. Mehrdimensionale Lichtlandschaften lassen sich so einfach auf den ganzen Raum ausweiten.

Corsair selbst sieht iCUE Murals als "revolutionären Sprung in der systemweiten interaktiven Beleuchtungssteuerung und -personalisierung". Die Community hätte schon mit der Betaversion beeindruckende Setups erschaffen. Jetzt stellt Corsair iCUE Murals für alle Nutzer zum Download bereit.