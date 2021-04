Cortana: Microsoft will Sprachassistentin auf Android und iOS nicht weiterentwickeln

Microsoft hat angekündigt seine eigene Sprachassistentin Cortana nicht länger für die mobilen Plattformen Android und iOS entwickeln zu wollen. Das Unternehmen kündigte den Entwicklungsstop bereits im Sommer des vergangenen Jahres an - zum 31. März 2021 stellte Microsoft schließlich die Arbeiten an Cortana für Android und iOS komplett ein.

In einem Support-Dokument weist das Unternehmen zudem darauf hin, dass von Nutzern erstellte Inhalte - wie etwa Erinnerungen und Listen - nicht mehr in den mobilen Version des Sprachassistenten funktionieren, jedoch weiterhin in Windows abrufbar sind. Darüber hinaus haben Nutzer nun die Möglichkeit, auf Windows erstellte Erinnerungen, Listen und Aufgaben mit der Microsoft eigenen To-Do-App zu synchronisieren, um diese auch auf dem Smartphone anzuzeigen.

Dennoch möchte der Konzern die Entwicklung von Cortana nicht komplett einstellen. Neben der weiteren Präsenz im Windows-Betriebssystem, setzt das Unternehmen seinen Assistenten künftig in Microsoft 365 ein. Damit sollen sich beliebte Programme, wie Outlook, Word und Excel bequem per Sprachsteuerung bedienen lassen.