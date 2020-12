AMD zeigt schicke Renderings des Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance

AMD ist einer der Sponsoren des Weltmeister-Teams Mercedes-AMG Petronas in der Formel 1. Die technische Unterstützung im Bereich des Sponsorings bezieht sich auf Ressourcen für Supercomputing-, Simulations-, PC- und Data-Center-Hardware.

Aber nicht nur aus technischer Sicht ist eine potentiell schnelle Rechenhardware notwendig, sondern auch für das Marketing. Nicht alle Bilder und Videos der Rennwagen, die für Werbung verwendet werden, sind auch reale Aufnahmen. Vieles stammt aus virtuellen Darstellungen. Wie dies aussehen könnte, zeigt nun The Pixelary in Zusammenarbeit mit AMD. Hier hat man ein 3D-Modell des Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance erstellt und per Radeon ProRender berechnet.

Um eine möglichst realitätsgetreue Darstellung zu erhalten, hat man das 3D-Modell von Mercedes-AMG Petronas bekommen, was aufgrund der Sensibilität der Daten sicherlich nicht ganz einfach war, schließlich wird das Team solche Daten nicht gerne aus der Hand geben wollen. Das fertige Modell bestand aus 5 Millionen Polygonen und verwendete zahlreiche 8K-Texturen.

Für das Rendering wurde der ProRenderer für Blender in der Version 2 verwendet. Der Vulkan API-basierte Radeon ProRender unterstützt unter anderem den "Full Spectrum Rendering Viewport". Raytracing-Berechnungen wurden per Hardwarebeschleunigung ausgeführt.

Auf einer Radeon RX 6900 XT dauert das Rendering einer Szene 516 s, auf einer Radeon VII sollen es 1.065 s gewesen sein. Der Radeon ProRender 2.0 würde es dank der Multi-GPU-Unterstützung ermöglichen die Renderzeiten noch weiter zu reduzieren. Zudem kann der ProRender 2.0 sowohl auf dem Prozessor, als auch auf der Grafikkarte arbeiten.

Einige der Renderings werden von AMD als Wallpaper angeboten. Diese stehen in den Auflösungen von 1.920 x 1.080, 2.560 x 1.440, 3.840 x 2.160 und den Ultrawide-Seitenverhältnissen in 3.440 x 1.440, 3.840 x 1.600 sowie 5.120 x 2.160 zur Verfügung.