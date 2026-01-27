Werbung

Wie angekündigt arbeitet Thermal Grizzly an einer weiteren Variante des Deltamate GPU-Block. Bisher ist die einzig verfügbare Variante die für die ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 – einen Test des Wasserkühlers findet ihr bei uns. Via eigenem Discord-Channel hat Thermal Grizzly nun verkündet, dass man bereits am ersten Charge für die GeForce-RTX-5080-Variante arbeitet.

Die CNC-gefrästen Teile des Wasserkühlers haben die Oberflächenbehandlung bereits durchlaufen und werden danach wieder in die CNC-Fräsen gepackt, wo dann die Kontaktflächen gefräst werden.

Ab wann die erste Charge des Deltamate GPU-Block für die ROG Astral GeForce RTX 5080 erhältlich sein wird, ist nicht bekannt. Offen ist zudem, ob es noch weitere Varianten geben wird. Die Entwicklungsdauer für die beiden Astral-Kühler zeigt, welcher Aufwand hier betrieben werden muss, um einen solchen Kühler in Kleinserie herzustellen. Bis alle Einzelkomponenten des Kühlers in der gewünschten Qualität und Stückzahl zur Verfügung stehen, vergehen Wochen oder gar Monate.

Der Deltamate GPU-Block für die ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 kann direkt bei Thermal Grizzly für 498,90 Euro bestellt werden. Die Lieferzeit beträgt aktuell 11 bis 12 Wochen. Die dazugehörige Karte kostet aktuell 3.699 Euro. Das Pendant der GeForce RTX 5080 liegt bei 1.799 Euro.