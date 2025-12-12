Werbung

EK erweitert sein Flüssigkühlungsportfolio um den EK-Quantum Vector³ Master RTX 5090, einen Wasserkühlblock, der speziell für die Grafikkartenmodelle Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 Master und Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC entwickelt wurde. Grundlage des Kühlers bildet eine überarbeitete Kühlarchitektur, die ihren Schwerpunkt auf eine vergrößerte Finnenfläche und optimierte Fließwege legt, um die Wärmeübertragung gleichmäßig und mit möglichst geringer hydraulischer Belastung realisieren zu können.

Der Kühlblock verteilt das Kühlmittel über ein Open-Split-Flow-Design, das den Durchflusswiderstand reduzieren und in Standard- wie auch Reverse-Flow-Konfigurationen eine stabile Versorgung sicherstellen soll. Die beigefügte Backplate soll zusätzlich zur Temperaturstabilisierung beitragen, indem sie kritische Bereiche des PCBs passiv entlastet. Die Backplate selbst besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und verstärkt zudem die Struktur des gesamten Grafikkartenverbunds.

Ein neuer Dichtungstyp soll zudem das Eindringen und Ansammeln von Partikeln verhindern, damit der Kühlmechanismus auch langfristig zuverlässig arbeiten kann. Vorgefertigte Wärmeleitpads wollen die Installation erleichtern und die Kontaktnutzung zwischen den Komponenten und der Kupferbasis verbessern.

Die Maße des Wasserblocks betragen 250 × 156 × 27 mm. Zur Beleuchtung kommen 13 adressierbare D-RGB-LEDs zum Einsatz, die in einem verdeckten Aluminiumprofil untergebracht sind und sich über gängige 5-Volt-RGB-Standards ansteuern lassen. Das zugehörige Kabel misst 500 mm und verwendet einen dreipoligen Anschluss.

Der Aufbau des Kühlers ist kompatibel mit dem EK-Matrix7-Standard, wodurch sich die Planung des Wasserkreislaufs vereinfachen kann. Die ausgerichteten Anschlüsse sollen zudem das Verlegen und Biegen von Schläuchen erleichtern und können ein sauberes Layout erlauben, unabhängig davon, ob die Grafikkarte horizontal oder vertikal montiert ist. Eine nahtlose Verbindung mit EK-Quantum-Reflection²-Verteilerplatten ist ebenfalls vorgesehen, was den Einsatz in strukturierten Loop-Konzepten unterstützt.

Der Wasserkühlblock ist mit den Modellen Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Master 32G und Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC 32G kompatibel. Er ist ab sofort zu Preis von 289,90 Euro erhältlich.