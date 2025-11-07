Werbung

Mitte September riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder in Zusammenarbeit mit be quiet! auf, sich für unseren neusten Lesertest zu bewerben. Gesucht wurden drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einer brandaktuellen AiO-Wasserkühlung des Herstellers ausführlich auf den Prüfstand stellen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum veröffentlichen wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür drei Exemplare der be quiet! Pure Loop 3 LX, welche erst vor Kurzem offiziell auf den Markt kam und bereits von uns ausführlich auf den Prüfstand gestellt wurde. Die Pure-Loop-Serie will mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis auf sich aufmerksam machen und vor allem eine individuell gestaltbare AiO-Kühlung sein. Während die klassischen Modelle mit 240-, 280- und 360-mm-Radiator ohne Beleuchtungs- und Individualisierungs-Option auskommen, gibt es die LX-Varianten wahlweise mit 240 oder 360 mm großem Radiator.

Hierfür setzt man auf zahlreiche ARGB-LEDs an Pumpendeckel und den Lüftern sowie auf eine ganze Reihe an austauschbaren, unterschiedlich designten Folien, mit welchen sich der Look des Pumpendeckels abwechslungsreich gestalten lässt. So gibt es nicht nur eindrucksvolle ARGB-Lichteffekte, sondern eben auch zehn schnell wechselbare Motive für den Pumpenkopf und damit für einen sehr prominenten Platz im PC-Gehäuse.

Technisch will die Reihe ebenfalls überzeugen. So setzt die be quiet! Pure Loop 3 LX 360mm auf eine PWM-Pumpe mit 6-Pol-Motor mit drei Phasen, welche für eine geschmeidige und leise Kühlung sorgen soll – egal ob bei hoher oder niedriger Drehzahl. Auf dem Radiator sitzen drei Light-Wings-LX-PWM-Lüfter mit jeweils 16 LEDs, neun luftstromoptimierten Blättern und einem speziell gestalteten, trichterförmigen Luftauslass, was Airflow und Lautstärke-Verhalten weiter optimieren soll.

Die 120-mm-Rotoren machen sich mit bis zu 2.100 Umdrehungen pro Minute ans Werk und sollen bei voller Geschwindigkeit nicht lauter als 37 dB(A) werden. Mit nur 50 % Drehgeschwindigkeit sollen sie sogar eine Geräuschkulisse von nur 17 dB(A) erreichen. Außerdem verfügen die Light-Wings-Lüfter über eine Daisy-Chain-Funktion, was ein sehr sauberes Auftreten mit Blick auf die Kabelführung gewährleistet.

Für eine einfache Montage im Gehäuse gibt es flexible Schläuche, der Refill-Port ist leicht zugänglich und ermöglicht sogar ein späteres Nachfüllen. Kompatibel ist die be quiet! Pure Loop 3 LX mit 360 mm zu allen gängigen AMD- und Intel-Sockeln und dabei jeweils auch mit den hitzigsten Flaggschiff-Prozessoren bis hin zum Intel Core Ultra 9 oder AMD Ryzen 9.

Dem Lieferumfang liegen nicht nur Anleitung und Montagematerial, sondern auch eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, drei schwarze Kabelbinder, ein Adapterkabel für die Lüfter, eine durchsichtige Abdeckung für den Pumpendeckel und nicht zuletzt auch die zehn unterschiedlich gestalteten Dekorfolien bei.

Spezifikationen Kühlername be quiet! Pure Loop 3 LX 360mm

Kaufpreis 119,90 Euro (UVP)

Homepage www.bequiet.com Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator Maße Radiator (ohne Lüfter) 397 x 120 x 27 mm (L x B x H) Material Bodenplatte: Kupfer

Radiator: Aluminium Schläuche textilummantelt Serienbelüftung 3x Light Wings PWM high-speed 120mm, max. 2.100 U/min Drehzahlbereich Pumpe 3.000 - 5.500 U/min Sockel AMD: AM5, AM4

Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 1150, 1151, 1155 Garantiedauer drei Jahre

Regulär kostet die be quiet! Pure Loop 3 LX 360mm rund 120 Euro. Drei unserer Leser und Community-Mitglieder können die AiO-Wasserkühlung nun im Rahmen eines Lesetestes kostenlos ausprobieren.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass die drei Forennutzer "patrickbuhr", "SimonS" und "Hajdi" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Wasserkühlungs-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 28. September 2025

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 29. September 2025

Testzeitraum bis 02. November 2025

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von be quiet! sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum