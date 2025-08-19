Werbung

Corsair erweitert seine AIO-Reihe Nautilus RS und rückt mit der LCD-Variante das Monitoring direkt ins Zentrum des Kühlers. Auf der Pumpeneinheit findet sich daher nun ein 2,1-Zoll-IPS-Display mit 480 × 480 Pixeln, 600 cd/m² Helligkeit und voller 24-Bit-Farbdarstellung, welcher, über iCUE gesteuert, Live-Werte wie CPU-Temperatur oder Lüfterdrehzahl ebenso einblenden lassen kann wie eigene Grafiken oder kurze Animationen. Damit soll der Kühlung gleichzeitig zum Informations- und Design-Element werden, ohne dabei seinen eigentlichen Zweck aus den Augen zu verlieren.

Unter der Haube bleibt die Technik der bewährten Nautilus RS erhalten. Die Pumpe arbeitet mit einer leicht konvexen Kupferbodenplatte zusammen, die ab Werk mit XTM60-Wärmeleitpaste versehen ist, um den Wärmeübergang zu optimieren. Angeboten wird die Lösung in 240- und 360-mm-Radiatorgröße sowie in Schwarz oder Weiß. Für den Luftstrom sorgen RS120-Lüfter, die mit AirGuide-Leitelementen und Magnetschwebelagern auf hohen statischen Druck bei reduziertem Geräusch ausgelegt sind. Per PWM erreichen sie bis zu 2.100 U/min und wollen ihr Verhalten feinfühlig an Lastwechsel anpassen können, um thermische Drosselung des Systems zu vermeiden.

Die Plattformabdeckung ist auf aktuelle Desktop-CPUs abgestimmt. Mit Montagesätzen für Intel LGA 1700 und LGA 1851 sowie AMD AM4 und AM5 lässt sich der Kühler ohne Zusatzteile installieren. Neben dem LCD bietet die Serie adressierbare Beleuchtungseffekte, die sich in iCUE-Software mit dem Display-Inhalt und anderen Komponenten synchronisieren lassen.

Bestehende Nutzer der Nautilus RS können die Anzeige dabei mühelos nachrüsten, ohne die komplette Kühlung zu tauschen. Das separat erhältliche Nautilus RS LCD Screen Module ersetzt die Pumpenkappe per Clip-Mechanismus und bringt dieselben Visualisierungs- und Personalisierungsfunktionen auf vorhandene Systeme. Der Einstieg in die LCD-Klasse will so kostenseitig überschaubar bleiben.

Die Nautilus RS LCD ist ab sofort zudem über den Corsair-Webshop und das weltweite Händlernetz verfügbar.